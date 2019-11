Sabine en Davy openen deuren van hun koffiehuis met logies 'Heerlijkerwijs’ Els Dalemans

15 november 2019

11u41 0 Rumst ‘Heerlijkerwijs’, zo heet het nieuwe project van Sabine Janssens en Davy Verhaegen in Terhagen (Rumst). “We verbouwden een statige woning tot een koffiehuis met logies. ‘Heerlijkerwijs’ moet een plek worden waar iedereen kan genieten van het goede leven”, zegt Janssens.

“Mijn man en ik leerden elkaar kennen in de horecawereld, we werkten er ook jarenlang samen. Uiteindelijk vonden we allebei een andere job, we kregen twee dochters en de jaren vlogen voorbij. Tot ik naar mezelf keek in de functie van ‘management assistant’, en mij afvroeg wat ik nog écht graag wou doen. De liefde voor de horeca was gebleven, en ook interieur is een grote passie. Ik besloot die twee te combineren in een nieuwe uitdaging”, zegt Janssens.

Verliefd op statige gevel

“Toen deze herenwoning in Terhagen te koop kwam, was ik meteen verkocht bij het zien van de statige gevel. Binnenin hadden we wat meer werk, vooral het ombouwen van woning naar koffiehuis was een hele uitdaging. Op de eerste verdieping richtten we bovendien twee logeerkamers in, op termijn kunnen we mogelijk nog verder uitbreiden.”

“Mijn man en ik wagen deze sprong samen, ook onze dochters steunen onze keuze. De oudste werkt in het weekend zelfs mee in de zaak, het wordt een echt familiegebeuren. We blijven voorlopig wel in Lier wonen, zodat de kinderen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Maar we voelen ons nu al helemaal thuis in Terhagen, waar we erg warm en hartelijk ontvangen werden door de buren.”

Rumst wordt onderschat

“Het is een gok om ‘Heerlijkerwijs’ in een klein dorp te openen, maar ik ben ervan overtuigd dat Rumst wordt onderschat op het vlak van horeca en toerisme. Hier valt véél te beleven, er is heel wat groen rondom en alle grote steden zijn eigenlijk vlakbij. Ook bedrijven kunnen bij ons terecht om hun zakenrelaties te slapen te leggen.”

“Gezelligheid, sfeer en kwaliteit, dat is waar we met Heerlijkerwijs voor willen staan. Wij gaan voor het lekkerste ontbijt, de fijnste lunchgerechten, heerlijke koffie en thee met allerlei gebak... We kozen onze producenten en partners met zorg uit, want we willen onze klanten alleen maar het allerbeste voorschotelen.”

Heerlijkerwijs in de Nieuwstraat 128 in Terhagen (Rumst) is geopend van woensdag tot en met zondag, telkens van 9 tot 18 uur. www.heerlijkerwijs.be.