S-Plus sluit kersttornooi af met bekeruitreiking Els Dalemans

26 december 2019

09u22 0 Rumst De kaartclub van S-Plus Rumst, dat is de seniorenvereniging van de Socialistische Mutualiteiten, heeft het jaarlijkse kersttornooi afgesloten met een feestelijke prijsuitreiking.

“Gemeenteraadslid Christine Jacobs mocht haar beker overhandigen aan clubkampioen Jurgen Deckers. Hij haalde het goud voor Michel Van Dyck, die met een sterke inhaalbeweging nipt Bianca Marivoet en Rachel Wouters overklaste. Walter De Pauw stond als vijfde man op het podium, met 775 slagen”, zegt wedstrijdcommissaris Augustijn Buelens.

“De vele andere kaarters stonden erbij en keken ernaar, want zij kwamen telkens enkele slagen tekort om te scoren. Nu gaan we allemaal genieten van de feestdagen, het geplande paastornooi start op maandag 21 januari 2020 in het Volkshuis van Rumst om 13 uur. Alle kaartliefhebbers, ook niet-leden van S-Plus, zijn welkom om deel te nemen.”