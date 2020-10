Rumstse verenigingen krijgen coronasubsidie en veiligheids- en hygiënemateriaal: “Zij mogen niet dupe worden van deze crisis” Els Dalemans

13u32 0 Rumst De gemeente Rumst geeft de verenigingen in de Rupelgemeente een extra duwtje in de rug met een coronasubsidie. Bovendien kunnen alle clubs ook gratis gebruik maken van evenementenboxen met veiligheids- en hygiënemateriaal. “We willen alle verenigingen de kans geven om hun werking terug én veilig op te starten”, zegt cultuurschepen Wendy Weckhuysen (CD&V).

“Deze coronasubsidies maken deel uit van het relanceplan van het gemeentebestuur, waarmee we de meest kwetsbaren in de samenleving, de lokale ondernemers én het verenigingsleven extra willen steunen. De coronapandemie legde het verenigingsleven een hele tijd stil en heel wat clubs verloren hun inkomsten omdat ze geen activiteiten meer mochten organiseren”, zegt Weckhuysen.

Heropstarten

“Nu iedereen stilaan weer kan heropstarten, zijn hier en daar investeringen nodig zodat alles veilig gebeurt. Wij willen de Rumstse verenigingen hierbij helpen, want zij zijn zo belangrijk voor onze gemeenschap. We willen dan ook vermijden dat ze het slachtoffer worden van de gevolgen van de coronacrisis.”

Verdubbeling

“We steunen onze verenigingen op twee manieren”, vult sport- en evenementenschepen Geert Van der Auwera (CD&V) aan. “Erkende Rumstse verenigingen krijgen een financiële ondersteuning in de vorm van een coronasubsidie. Voor de berekening baseerden we ons op de werkingssubsidies die de verenigingen in 2019 ontvingen. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met factor 1,8, dit is dus bijna een verdubbeling van de subsidies die de clubs normaal zouden ontvangen.”

Evenementenboxen

“Bovendien kochten we extra materiaal aan dat deze clubs kunnen uitlenen. Ze kunnen gratis gebruik maken van speciale ‘evenementenboxen’, die werden gevuld met veiligheids- en hygiënemateriaal. Zo kan elke vereniging veilig terug de werking op starten, en moet niet iedereen hier apart in investeren. We betaalden deze extra coronasubsidies en het veiligheids- en hygiënemateriaal vanuit de subsidiepot die Rumst van de Vlaamse regering ontvangt om deze crisis op te vangen.”