Rumstse straten worden parcours van wielerwedstrijden Els Dalemans

04 juli 2019

11u52 0

De komende dagen en weken gebruiken de organisatoren van verschillende wielerwedstrijden enkele straten in de gemeente Rumst als onderdeel van hun parcours. Tijdens deze wedstrijden is in de betrokken straten enkel verkeer in de richting van de wedstrijd toegelaten, en geldt er een hele dag een parkeerverbod.

De Sint Martinusprijs van wielerclub ‘Steeds vooraan’ uit Kontich plant doortochten in Rumst op 5 juli om 19 uur, op 6 juli om 15 uur, op 7 juli om 16 uur en op 8 juli om 11.30 uur . De 7 doortochten van de ‘Ster Van Aartselaar’ vinden plaats op zondag 4 augustus van 12.30 tot 16.30 uur. De Dijlespurters organiseren een koers voor nieuwelingen en junioren tijdens Lazernij kermis op donderdag 15 augustus om 13 en 16.30 uur.