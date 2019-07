Rumstse kunstenares stelt Tomorrowlandschilderijen tentoon Ben Conaerts

26 juli 2019

18u37 0 Rumst De Rumstse kunstenares Monique Hertleer maakt al enkele jaren naam met haar Tomorrowlandkunst. Ze gebruikt de tentzeilen van de EasyTents als schilderdoek en beschildert deze met Tomorrowlandtaferelen. Dit weekend stelt ze haar werken tentoon in zaal Steenberg in Rumst.

Met het festival Tomorrowland in haar achtertuin moest Monique Hertleer niet lang nadenken over een mogelijke inspiratiebron voor haar kunstwerken. Niet alleen wat ze schildert maar ook het materiaal waarop, is onlosmakelijk met het evenement verbonden. “Ik gebruik het tentzeil van de Easy Tents als mijn schilderdoek”, vertelt ze. “Daarop schilder ik dan de dingen die mij op Tomorrowland zijn opgevallen. Dat kan gaan om de podia, de verlichting, de camping, de dj’s, het publiek, enzovoort. Omdat Tomorrowland vorig jaar in het teken stond van de onderwaterwereld, heb ik ook enkele werken gemaakt van slakken en zeepaardjes.”

“Het moeilijkste is te kiezen welk beeld ik op welk doek aanbreng”, legt Monique uit. “De tenten hebben al een opdruk van zichzelf, dus moet ik daar telkens rekening mee houden. In de werken zie je nu nog vaak de oorspronkelijke kleuren of de naden van de tent terugkomen.”

Juweeltjes

Intussen is Monique al ongeveer zeven jaar bezig met haar Tomorrowlandkunst. In het begin moest ze vaak bij de kampeerders gaan bedelen om een EasyTent, maar het respect voor haar werk is zo toegenomen dat de organisatie haar nu zelf de nodige tenten ter beschikking stelt. “Daar ben ik heel dankbaar voor”, zegt ze. “Om dat te onderstrepen, heb ik een portret gemaakt van Joris Beckers van de Tomorrowlandorganisatie.”

Dit weekend stelt de kunstenares 49 van haar schilderijen tentoon in zaal Steenberg. “Er zitten veel juweeltjes tussen”, glimlacht ze. “Het meest in het oog springende is wellicht het werk van de draak van de Rose Garden, een schilderij van liefst 1,70 op 1,20 meter groot. Er staat ook een tent van Tomorrowland opgesteld in de galerij, zodat mensen kunnen zien van welk materiaal ik vertrek. Op die manier kunnen ze het zich wat beter visualiseren.”

De tentoonstelling is nog tot en met zondag 28 juli dagelijks te bezichtigen van 10 tot 22 uur. De toegang is gratis.