Rumstenaars willen dat kerkmuur gesloopt wordt Els Dalemans

28 juni 2019

15u48 0 Rumst De gemeente Rumst wil zowel de Markt als de Kerkstraat in Rumst-centrum een pleinfunctie geven. Eén van de opties om voldoende ruimte te creëren, is het slopen van de kerkmuur. “We organiseerden een stemming, en de overgrote meerderheid wil de kerkmuur weg”, zegt bevoegd schepen Geert Antonio (N-VA).

“De komende jaren krijgen maar liefst 10 centrumstraten in Rumst een volledig nieuwe riolering en bovenbouw. Tijdens die grote werken willen we ook de Kerkstraat en de Markt aanpakken. Het deel van de Kerkstraat tussen de Markt en de Schoolstraat is op dit moment een weinig ‘leefbare’ straat. Zowel de rijweg als de voetpaden zijn er niet comfortabel, er ontbreken ook ontmoetingsplaatsen en groen”, somt Antonio op.

Meer groen

“Bij evenementen kreunt deze straat bovendien onder de parkeerdruk. We tellen er -de Markt inbegrepen- alles samen 81 parkeerplaatsen. We willen het geheel daarom graag herinrichten, met meer ruimte, groen en voldoende parkeergelegenheid. Het leek ons ideaal om hiervoor ook de grond pal aan de kerk te kunnen gebruiken. Daar spelen we met het idee om bijvoorbeeld een wandelboulevard te creëren. Maar hiervoor moet de kerkmuur wel verdwijnen. ”

89 voor sloop, 15 tegen

“We vroegen tijdens een infomoment aan onze inwoners of zij dit plan kunnen steunen. We kregen 89 ja-stemmen, amper 15 inwoners willen de muur behouden. Dit is voor ons een overduidelijke keuze. Ook voor de Markt werkten we een soortgelijke conceptschets uit, met ook hier nog steeds voldoende groen en iets meer ruimte voor bijkomende parkeerplaatsen. We willen de bestaande monumenten behouden, maar verplaatsen naar een betere locatie op de Markt.”