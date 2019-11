Rumst zet sportkampioenen in de bloemetjes Els Dalemans

26 november 2019

12u39 0 Rumst Heel wat inwoners van de gemeente Rumst leveren het voorbije jaar bijzondere prestaties op sportief vlak. Zij werden door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet tijdens de jaarlijkse kampioenenviering met uitreiking van de Rumstse sporttrofeeën.

De titel van ‘Sportman van het Jaar’ gaat naar triatleet Olivier Cornelis, die in 2005 zijn eerste volledige triatlon -3,8km zwemmen, 180 km fietsen en 42,2 km lopen- afwerkte. Na heel wat andere wedstrijden, nam hij in 2019 deel aan de halve Iron Man van Lanzarote, waar hij een knappe tweede plaats behaalde in zijn leeftijdscategorie. Volgend jaar trekt hij naar de Iron Man in Utah.

De winnaar van de individuele titel is Karen Van Herck. Zij begon in 2008 te lopen, meteen bleek vooral de lange afstand haar goed te liggen. Na de 100 kilometer lange Dodentocht waagde ze zich aan marathons, en met behulp van een professionele trainer werd ze uiteindelijk Belgisch marathonkampioene.

Seppe Beyens werd voor het zesde jaar op rij uitgenodigd voor de kampioenenviering, dit keer kreeg hij de trofee voor de sportverdienste. Seppe doet aan acro en toestelturnen. Samen met zijn acropartner Margot Bogaerts kaapt Seppe de ene prijs na de andere weg in binnen- en buitenland.

De Judoschool Reet Dames mag zich ‘Sportploeg van het Jaar’ noemen. De school groeit snel in aantal leden én niveau, in het seizoen 2018- 2019 behoorde de club zelfs tot de Nationale afdeling. Deze bestaat uit de 5 beste Vlaamse ploegen die het opnemen tegen de 5 beste Waalse ploegen in de strijd om de titel van Belgisch kampioen. De dames wonnen er een bronzen medaille.