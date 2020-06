Rumst voert Diftar-systeem in: “Inwoners sorteren nu slecht, dit moet beter”



Els Dalemans

19 juni 2020

12u16 0 Rumst De gemeente Rumst voert vanaf maart 2021 het Diftar-systeem in voor de inzameling van huisvuil. “Onze inwoners moeten beter sorteren, maar de prijs van onze huisvuilzakken moedigt dit niet aan. Met Diftar zal iedereen betalen volgens gewicht, eerlijker kan niet”, zegt bevoegd schepen Geert Van der Auwera (CD&V).

“Diftar is de afkorting van de term ‘gedifferentieerd tarief, een werkwijze waarbij afval aangeboden wordt in containers in plaats van huisvuilzakken. Wij voeren vanaf maart 2021 Diftar in voor het restafval, elk gezin zal verplicht een container moeten aanvragen die elke 14 dagen voor lediging kan worden aangeboden. De groene containers voor gft-afval zijn niet verplicht, voor PMD blijven we de blauwe zak gebruiken”, zegt Van der Auwera.

Slechte sorteerders

“Het doel van deze omschakeling is de hoeveelheid restafval in Rumst verminderen. Uit onderzoek blijkt immers dat onze inwoners niet goed sorteren, met 141 kilogram per Rumstenaar per jaar in 2018 scoren we enorm slecht. De reden hiervoor is mogelijk de prijzen van onze huisvuilzakken: die bleven meer dan tien jaar ongewijzigd. Er is dus geen ‘trigger’ meer om te sorteren: glas, karton en meer gaan allemaal mee in de grijze zak.”

Daling met 27 procent

“Tegen 2022 willen we naar 122 kilogram afval per inwoner te gaan, een daling met 15 procent. Diftar moet ons hierbij helpen, want volgens afvalintercommunale Igean daalt de aangeboden hoeveelheid afval bij een omschakeling gemiddeld met zo’n 20 procent. Omdat in Rumst op dit moment zo slecht gesorteerd wordt, zou zelfs een daling met 27 procent mogelijk zijn.”

Kostprijs

“Aan het nieuwe systeem is natuurlijk ook een kostprijs verbonden. Elk gezin zal een gebruiksrecht per container betalen, een ledigingskost en een verwerkingskost van 25 cent per kilogram voor restafval en 10 cent per kilogram voor gft-afval. Met deze tarieven gaan we meteen voor uniformiteit in de Igean-regio.”

Minder betalen

“Gaat Diftar onze inwoners nu meer kosten? Veel hangt af van de aangeboden hoeveelheid, de grootte van de container en het daarbij horende aantal ledigingen … Zonder wijziging in het sorteergedrag zal Diftar duurder zijn. Wie goed sorteert, zal in de toekomst minder betalen. We starten dit najaar met een uitgebreide communicatiecampagne, eind 2020 worden de containers verdeeld. We mikken op maart 2021 voor de lancering van Diftar.”

Sociale correctie

Gemeenteraadslid Francy Van der Wildt (sp.a-Groen) is bezorgd. “We zijn grote voorstanders van het principe ‘de vervuiler betaalt’, maar we worstelen met het uniformiseren van het Diftar-systeem door Igean. Rumst moet eigen accenten kunnen leggen, bijvoorbeeld een sociale correctie voor gebruikers van luiers en incontinentiemateriaal. Wij vrezen ook dat de containers hindernissen zullen worden op de stoep, en vragen ons af of een tweewekelijkse lediging wel genoeg is. Is er ook een mogelijkheid om de bakken af te sluiten, zodat anderen er geen vuilnis in kunnen stoppen?”

Op slot

Schepen Van der Auwera sust: “Een sociale correctie is mee opgenomen in de overeenkomst met Igean, en ook een slot op de containers is mogelijk. De doorgang op de voetpaden zal moeilijker zijn, maar dat is nu met vuilniszakken ook vaak het geval. De tweewekelijkse omhaling zullen we samen met Igean in het oog houden.”

Hygiëne

Vlaams Belang stemde ondanks die verduidelijking tegen het Diftar-systeem. “Onze inwoners meer moeten betalen voor minder service” aldus gemeenteraadslid Marc Verrept. “Voor elke container moet maandelijks gebruiksrecht betaald worden, ook al wordt deze container niet aangeboden. Per lediging komt daar nog een kost bovenop. Een tweewekelijkse omhaling zal volgens ons ook voor hygiënische problemen zorgen, in warme periodes of bij inwoners die niet over een tuin beschikken.”