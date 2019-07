Rumst viert Vlaamse feestdag met openluchtcinema aan Rupeldijk Els Dalemans

03 juli 2019

14u06 1 Rumst De gemeente Rumst viert de Vlaamse feestdag op 11 juli op een bijzondere locatie. Het zomercafé Bokaal, gelegen pal aan de Rupeldijk, wordt voor de gelegenheid omgebouwd tot openluchtcinema.

“We starten de avond om 19 uur met eten en muziek. Je kan allerlei Vlaamse gerechten proeven, coverband ‘50 Tinten Brijs’ brengt tijdens de maaltijd de betere Nederlandstalige nummers. Wanneer de zon om 22 uur verdwijnt, spelen we in openlucht ‘Het tweede gelaat’. In deze Vlaamse misdaadfilm van Jan Verheyen spelen Koen De Bouw en Werner De Smedt de hoofdrollen. Na de film kan er nog gezellig worden nagepraat bij een drankje, om 24 uur haalt dj Vinylah zijn vinylplaten boven voor de dans- en muziekliefhebbers.”

Je kan vrij deelnemen aan een van de activiteiten of een hele avond aanwezig zijn, reserveren voor de Vlaamse gerechten doe je via eten@bokaal.be. Drank en eten betaal je ter plaatse, de film en muziek zijn gratis. Je vindt zomercafé Bokaal aan museum Rupelklei in de Uitbreidingsstraat 33 in Terhagen (Rumst).