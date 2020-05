Rumst viert schrijver Piet Van Aken met feestjaar vol activiteiten Els Dalemans

20 mei 2020

20u50 0 Rumst In 2020 is het exact 100 jaar geleden dat Piet Van Aken werd geboren in de Rumstse deelgemeente Terhagen. Nu één eeuw later zet het gemeentebestuur de bekendste schrijver van de Rupelstreek in de kijker met een feestjaar vol activiteiten.

“Piet Van Aken werd geboren in 1920 en groeide uit tot de bekendste schrijver van de Rupelstreek. Zijn boeken werden geloofd om het zuivere taalgebruik en verschillende romans werden herdrukt en vertaald. Zijn bekendste boeken zijn Het begeren uit 1952 en en Klinkaart uit 1954”, zegt cultuurschepen Wendy Weckhuysen (CD&V).

Steenbakkerijen

“Wat Van Aken voor ons zo bijzonder maakt, is dat het grootste deel van zijn boeken zich afspeelt in en rond zijn eigen dorp. Van Aken schreef als rechtstreekse getuige over de sociale geschiedenis van onze regio: eerst was er de industrialisatie en de bloei van de steenbakkerijen, daarna volgde de totale ondergang van deze industrie en de bijhorende economische teloorgang van de streek.”

Dakpannen

“We konden dit eeuwfeest niet zomaar voorbij laten gaan, al hebben we het programma wel aangepast naar aanleiding van de coronacrisis. Zo mag iedereen een oude dakpan van het vroegere steenbakkerijmuseum ‘t Geleeg in Rumst afhalen bij onze dienst Vrije Tijd. Het doel is deze dakpan te beschilderen, alle werken worden daarna samen tentoongesteld op een groepsexpo als één kunstzinnig, kleurrijk dak.”

Overzichtstentoonstelling

“In Museum Rupelklei loopt tot eind september loopt een overzichtstentoonstelling rond het leven en werk van Piet Van Aken. We verzamelden er foto’s, tekeningen, krantenknipsels, boeken, filmbeelden, een grafsteen, een werkschrift… en goten het geheel in de sfeer van de jaren 1920.”

Zomerzoektocht

“Toerisme Rupelstreek organiseert van half juni tot half oktober een zomerzoektocht rond Piet Van Aken in Terhagen. Tijdens deze familiewandelzoektocht van ongeveer 3 kilometer ontdek je de mooiste plekjes van onze deelgemeente, kom je meer te weten over de schrijver én maak je kans op leuke prijzen.”

‘t Papscholeke

“Tijdens Open Monumentendag op 13 september nemen we bezoekers op verschillende locaties mee in het leven van Piet Van Aken: Je kan onder meer een bezoek brengen aan de vroegere cinema Roxy Palace in Rumst, ’t Papscholeke in Reet en Museum Rupelklei in Terhagen. Ook in het bibliotheekfiliaal van Reet worden de boeken van Piet Van Aken dit jaar extra in de kijker gezet.”

www.rumst.be/pietvanaken