Rumst vecht tegen onkruid met extra werkkrachten en onderhoudsvriendelijker groen Els Dalemans

06 november 2019

16u27 0 Rumst De gemeente Rumst bindt de strijd aan met het onkruid. “Uit klachten en meldingen blijkt dat onkruid een van de grootste frustraties is bij onze inwoners. We versterken daarom onze groendienst, introduceren een nieuwe manier van werken én kiezen voor onderhoudsvriendelijker groen”, zegt bevoegd schepen Geert Antonio (N-VA).

“Het openbare domein in onze gemeente telt vele plantvakken en -perken, het is een hele klus om alles tijdens de warmere maanden onkruidvrij te houden. Ook over de begraafplaatsen kregen we eerder al opmerkingen: over onkruid op de paden en tussen de graven, hagen die niet voldoende gesnoeid waren, en meer. Onze gemeentelijke groendienst doet al jaren wat ze kan, maar pesticiden zijn uit den boze en we kampen al een tijdje met een capaciteitsprobleem”, somt Antonio op.

3 extra medewerkers

“Hier willen we wat aan doen, door onze groendienst te versterken met 3 extra medewerkers. We gaan ook voor een andere werkwijze, met kleinere teams van enkele personen in plaats van grote ploegen. Zo kunnen deze teams alle plantvakken regelmatiger bezoeken en op pakweg een kwartiertje die kleine irritaties van inwoners wegwerken. Zo worden we in de toekomst hopelijk niet meer geconfronteerd met distels van wel een meter hoog.”

Onderhoudsvriendelijk groen

“We gaan voortaan ook bewust niet meer werken met studenten die als vakantiejob bij onze groendienst aan de slag gaan. Hen op zo’n korte periode inwerken en constant aansturen blijkt te moeilijk en dat net op het moment dat heel wat eigen collega’s op vakantie zijn. Door deze kost te schrappen, kunnen we één werknemer extra aanwerven.”

“Onze plantvakken krijgen ook meer onderhoudsvriendelijk groen. De klassiekers als taxushagen moeten regelmatig geschoren worden en zijn dus te arbeidsintensief. Bovendien hebben ze totaal geen meerwaarde voor de biodiversiteit, dit kan op vele vlakken beter.”

Groenstructuurplan

“Rumst is een grote gemeente, met een oppervlakte van wel 20 vierkante kilometer. Om het geheel duidelijk in kaart te brengen, plannen we een groenstructuurplan. Zo weten we exact welk groen waar aanwezig is, hoeveel tijd er nodig is voor het onderhoud, wanneer het perk laatst bezocht werd, enzovoort. In de meerjarenplanning is 20.000 euro voorzien voor dit project.”