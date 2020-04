Rumst steunt handelaars met online ondernemersgids Els Dalemans

01 april 2020

11u17 1 Rumst De gemeente Rumst neemt, naar aanleiding van de coronacrisis, een reeks maatregelen om de lokale handelaars te steunen. “We bouwden een online ondernemersgids, en bekijken ook hoe we extra financiële druk kunnen vermijden”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA).

“Het zijn moeilijke tijden voor iedereen, zeker ook voor alle ondernemers. Als lokaal bestuur proberen we onze handelaars waar mogelijk te helpen. Daarom zijn we gestart met de uitbouw van een online ondernemersgids van de gemeente Rumst. In deze gids geven we extra aandacht aan de initiatieven van onze lokale handelaars, zoals een online service of een afhaaldienst. Je vindt de gids via www.rumst.be, we promoten hem ook actief via onze sociale media. Ondernemers die nog niet in de lijst staan, kunnen zichzelf makkelijk toevoegen via www.rumst.be.”

Forum en platform

“Maar we gaan graag nog een stapje verder, en bekijken op dit moment de uitrol van een forum en platform waar lokale ondernemers elkaar online kunnen ontmoeten. Het kan voor hen een makkelijke manier zijn om vragen te stellen en informatie uit te wisselen over personeel en meer. Om de financiële druk te verlichten, worden bovendien de maandelijkse concessievergoedingen gehalveerd. Ook de standplaatsvergoeding voor ambulante handelaars wordt voor 100% terugbetaald of kwijtgescholden.”

Uitstel van betaling

“Onze aanslagbiljetten voor de bedrijfsbelasting zullen we pas op het einde van het jaar versturen. Deze uitstel van betaling moet de ondernemers wat financiële ademruimte bieden. Op dit moment kunnen velen geen omzet draaien, we willen daarom net nu ook factuur vermijden. Naast de ondernemers denken we ook aan de verenigingen. Als zij gemeentelijk materiaal of gemeentelijke zalen huurden voor evenementen die door de omstandigheden niet kunnen plaatsvinden, krijgen zij dit bedrag voor de volle 100% terugbetaald of kwijtgescholden.”