Rumst stelt werk van jong en gevestigd graffititalent tentoon



Els Dalemans

03 augustus 2020

16u38 1 Rumst Wie houdt van graffitikunst, moet beslist een kijkje gaan nemen in het gemeentelijk park ’s Herenbeemden in Rumst. Daar stellen de deelnemers aan een graffitiworkshop het resultaat van hun lessenreeks tentoon, samen met het werk van enkele gevestigde ‘streetart’ artiesten zoals DZIA.

“We lieten in ’s Herenbeemden een grote houten muur bouwen, waar de deelnemers van een jongerenkamp zich de voorbije weken naar hartenlust konden uitleven tijdens een graffitiworkshop. Maar niet alleen deze beginners, ook enkele ‘echte’ graffitikunstenaars met jaren ervaring op de teller namen er een stukje muur voor hun rekening”, zegt bevoegd schepen Wendy Weckhuysen (CD&V).

DZIA

“Het kunstwerk van de jongeren prijkt zo mooi naast dat van echte graffitikunstenaars zoals onze eigen ‘street artist’ van formaat DZIA. We laten onze graffitimuur nog in ’s Heerenbeemden staan tot het einde van de zomervakantie, en roepen alle kijklustigen op om tijdens een wandel- of fietstocht door onze gemeente zeker even halt te houden aan het park om er het project te bewonderen.”