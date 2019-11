Rumst start met ‘werken op afspraak’ voor gemeentediensten Els Dalemans

04 november 2019

14u23 0 Rumst De gemeente Rumst lanceert het werken op afspraak voor de diensten Burgerzaken en Omgeving op het gemeentehuis. “We willen het contact met inwoners zo vlot mogelijk laten verlopen, en komaf maken met lange wachtrijen”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA).

“Eerder lanceerden we al het thuisloket, de invoering van werken op afspraak is nu een volgende stap in de ontwikkeling van ons klantencontactcenter. Door met afspraken te werken, verliezen inwoners geen tijd meer met wachten tot ze aan de beurt zijn. Bovendien wordt bij een afspraakbevestiging duidelijk vermeld wat je allemaal moet meebrengen, zodat je niet later nog eens terug moet komen. Onze medewerkers kunnen zich dan weer op voorhand beter voorbereiden, omdat ze weten wie een afspraak heeft en voor welk dossier. Zo verloopt alles vlotter en efficiënter voor iedereen.”

Computercoach

“Natuurlijk hoeven inwoners niet voor àlles een afspraak te maken. Voor een aantal zaken kunnen zij nog steeds gewoon langskomen op het gemeentehuis, of korte vragen ook telefonisch stellen. Onze medewerkers zullen op dat moment wel aangeven dat het toch nodig is om een afspraak te maken, bijvoorbeeld bij complexe stedenbouwkundige vragen. Online lijsten we de zaken op waarvoor je wel of geen afspraak nodig hebt.”

“Heel wat zaken vind je immers ook al via het thuisloket: hiermee kan je attesten, aktes en uittreksels online aanvragen. We beseffen echter dat niet alle inwoners even vlot met een computer kunnen werken. Daarom kan wie wil, terecht bij de computercoach. Die vind je in Terhagen op maandagnamiddag van 14 tot 16 uur in het internetpunt van het dienstencentrum Hof van Crequi, en in de bibliotheek in Reet op donderdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur. Ook wie thuis geen PC heeft, kan terecht in de bibliotheken.”

Een afspraak maken bij de gemeente Rumst kan via www.rumst.be/afspraak, via 03/880.00.11. of op het gemeentehuis.