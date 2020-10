Rumst stapt uit project Rupelzwembad, maar alternatief is onbetaalbaar: “Hogere overheid moet initiatief nemen”



Els Dalemans

12 oktober 2020

16u49 1 Rumst De gemeente Rumst trekt definitief een streep onder een deelname aan het project Rupelzwembad. “Het plan dat nu op tafel ligt, is niet wat wij voor ogen hadden. Met een andere partner een zwembad bouwen blijkt ook te moeilijk, het lijkt ons beter dat de hogere overheid hier het initiatief neemt”, zegt sportschepen Geert Van der Auwera (CD&V).

De gemeente Rumst onderzocht jarenlang mee de haalbaarheid van een zwembad voor de Rupelstreek. “Ons doel was om samen met Boom, Schelle, Hemiksem, Niel en Aartselaar een gedeeld zwembad te bouwen en om het aantal zwemuren en de kosten te delen. Maar het overleg verliep voor ons niet zoals gepland, wat nu voorligt is niet wat wij voor ogen hadden. Drie van de zes gemeenten gaat uiteindelijk samen verder, wij moeten nu op zoek naar een alternatief.”

Handenvol geld

Gemeenteraadslid Christine Jacobs (sp.a-groen) vroeg het schepencollege naar eventuele nieuwe plannen, maar die zijn er volgens Van der Auwera voorlopig niet. “De bouw en uitbating van een zwembad kost handenvol geld, dat kunnen wij als Rumstse gemeentebestuur alleen niet betalen. Het overleg over het Rupelzwembad heeft bovendien aangetoond hoe moeilijk het is om met andere partners in zee te gaan. Een PPS of Publiek-Private Samenwerking - een samenwerking tussen de overheid en een privépartner - is ook niet vanzelfsprekend.”

Schoolzwemmen

“Ik zie dus niet meteen een andere oplossing voor dit probleem, we schrappen het voorziene budget dus voorlopig. Onze eerste zorg is nu vooral om in de buurt voldoende zwemuren te vinden om de toekomst van het schoolzwemmen veilig te stellen. Rumst is verre van de eerste en enige gemeente die met dit probleem kampt. Het lijkt mij beter dat de hogere overheid hier initiatief neemt en zorgt voor een goede spreiding en exploitatie van de verschillende zwembaden, voor lokale overheden wordt dit immers onbetaalbaar.”