Rumst schrapt nu al evenementen tot begin oktober: “Jaarmarkt is niet te combineren met coronamaatregelen”



Els Dalemans

29 juli 2020

17u11 0 Rumst De gemeente Rumst annuleert de evenementen van ‘Rumst Zomert’, en meteen ook een reeks activiteiten in het najaar. “We vrezen dat er ook tijdens Rumst Jaarmarkt, op zaterdag 3 oktober, nog coronamaatregelen zullen gelden. Daarom hakken we liever nu meteen de knoop door”, zegt schepen Wendy Weckhuysen (CD&V).

“We nemen deze beslissing met pijn in het hart, want onze diensten hadden de voorbije weken zo’n knap ‘coronaproof’ programma samengesteld. Maar de verstrengde provinciale maatregelen maken het onmogelijk om deze activiteiten nog te organiseren, bovendien komt ieders gezondheid nu op de eerste plaats. Enkele zaken, die niet gelinkt zijn aan grotere bijeenkomsten, blijven wel behouden: de baksteendoolhof van Wienerberger en het spel Gotcha.”

Rondje Rumst

Rumst gaat echter meteen nog een stap verder, en annuleert ook nu al een reeks activiteiten na de zomervakantie. “Er werd beslist om alvast tot begin oktober alle evenementen te schrappen. Open Monumentendag in september wordt in onze gemeente traditioneel gecombineerd met de plattelandsmarkt en Rondje Rumst. Op die manier brengen we echter té veel mensen samen, en net dat moeten we vermijden.”

Jaarmarkt sneuvelt

“Ook de jaarmarkt van Rumst, gepland op 3 oktober, zal dit jaar niet plaatsvinden. We vrezen dat we ons ook over twee maanden nog aan de coronamaatregelen moeten houden, de combinatie met drukbezochte kraampjes en overvolle cafés is dan té moeilijk. We zijn liever nu meteen duidelijk, zo weten alle organisatoren van en deelnemers aan deze activiteiten waar ze aan toe zijn.”