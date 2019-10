Rumst plant nieuwbouw voor museum Rupelklei aan ‘Drie Rivieren’ Els Dalemans

04 oktober 2019

17u35 0 Rumst De gemeente Rumst plant een nieuwbouw voor museum Rupelklei aan de ‘Drie Rivieren’. “We willen op deze plek meteen ook een toeristisch infopunt creëren. Het drierivierenpunt is immers het drukste fietsknooppunt van de provincie”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA). Voor het project wordt 1,5 miljoen vrijgemaakt.

Het Rumstse gemeentebestuur wil museum Rupelklei al veel langer vernieuwen. Het oorspronkelijke plan om te investeren in de site in de Uitbreidingsstraat in deelgemeente Terhagen wordt nu echter aangepast. “We willen graag het loket van Toerisme Rupelstreek naar Rumst halen. Ons eerste idee was om de twee te combineren op de site van het museum in Terhagen. Het drierivierenpunt in onze gemeente, waar Nete en Dijle samen de Rupel vormen, lijkt ons echter een betere locatie”, aldus Callaerts.

“‘De 3 Rivieren’ is immers het drukste fietsknooppunt van de provincie Antwerpen, het zou voor toeristen dus de ideale toegangspoort tot de Rupelstreek zijn. Door het toeristisch infopunt en het museum hier samen te brengen, bereiken we meteen een veel groter publiek voor beiden. Op de site vind je nu ook al een horecazaak, een speeltuin... Al deze zaken vullen elkaar perfect aan. We maken voor de realisatie van dit project zo’n 1,5 miljoen euro vrij.”

Eens museum Rupelklei verhuisd is naar de nieuwe stek, komt de site aan de Uitbreidingsstraat vrij. “De knoop over een nieuwe bestemming voor dit gebied is nog niet doorgehakt. Misschien kunnen onze jeugdbewegingen wel tijdelijk gebruik maken van de ruimte. De grond ligt ook pal aan de dijk, het is dus ook een ideale plaats om op termijn wonen aan het water mogelijk te maken”, besluit Callaerts.