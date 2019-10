Rumst plant heraanleg van straten en parken Els Dalemans

18 oktober 2019

15u32 0 Rumst De gemeente Rumst plant de komende jaren de heraanleg van 15 verschillende straten. Ook worden de drie parken in de drie deelgemeenten onder handen genomen.

“Het grootste werk dat op de planning staat, is de heraanleg van Rumst-centrum. Daar wordt de Kerkstraat vernieuwd, net als de Markt, Peperstraat, Haardorst, Statiestraat, Molenbergstraat, Hollebeekstraat, Kazernestraat, Vissersstraat en Veerstraat. Aan deze klus hangt een prijskaartje van meer dan één miljoen euro”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA).

“Voor de vernieuwing van de Kerremansstraat trekken we een budget van 630.000 euro uit, voor de Petrus Van der Taelenstraat zo’n 875.000 euro. De tweede fase van de Kapelstraat wordt op een kost van 800.000 euro geschat, de Steenbakkerijstraat zal ons 255.000 euro kosten. Aan de rotonde op de kruising Nieuwstraat-Schansstraat-Crequilei hangt een prijskaartje van 790.000 euro.”

“Niet alleen onze straten worden aangepakt, we focussen ook op het groen. Elk park in elke deelgemeente -Rumst, Reet en Terhagen- krijgt de komende jaren een volledig en grondige update. Hiervoor leggen we een budget van zo’n 150.000 euro klaar. Bovendien gaan we onze groendienst uitbouwen en versterken, om al die groene zones in onze gemeente nog beter te kunnen onderhouden.”