Rumst opent ‘buurtzorglijn’ voor hulpbehoevenden Els Dalemans

18 maart 2020

18u18 0 Rumst De gemeente Rumst opent een ‘buurtzorglijn’ voor hulpbehoevenden. Ook wie als vrijwilliger wil helpen, laat dit best even weten aan de gemeentediensten.

“We merken dat heel wat Rumstenaren graag de handen uit de mouwen willen steken om zich tijdens deze coronacrisis in te zetten voor mensen die hulpbehoevend zijn. Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, gaan wij als lokaal bestuur een faciliterende en coördinerende rol spelen.”

Vrijwilligersdatabank

“Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via een formulier op de website van onze gemeente www.rumst.be, en daar meteen aangeven voor welke taken en wanneer ze inzetbaar zijn. Wij kunnen zo een vrijwilligersdatabank aanleggen, en bij elke vraag zoeken welke vrijwilligers aan welke hulpbehoevenden gelinkt kunnen worden.”

“We openen ook de buurtzorglijn -03 880 00 91- waar hulpbehoevenden terecht kunnen om hun noden aan te geven: misschien zoeken ze iemand om boodschappen voor hen te doen, kunnen ze een telefoongesprekje gebruiken om niet te vereenzamen…”

Buurtzorglijn

“We sturen zelf een brief aan alle senioren in onze gemeente, met daarin het nummer van de buurtzorglijn, en proberen ook zo veel mogelijk senioren telefonisch te bereiken om te peilen naar hun noden. De focus ligt daarbij in de eerste plaats op alleenstaanden en 80-plussers. We roepen alle Rumstenaren ook op om mee uit te kijken naar hulpbehoevenden in de buurt. Als je buren hulp nodig hebben, kan je die zelf aanbieden of dit melden via de buurtzorglijn.”

