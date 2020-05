Rumst legt jubilarissen tijdens coronacrisis thuis in de watten Els Dalemans

07 mei 2020

17u41 0 Rumst De gemeente Rumst gaat koppels die een bijzondere huwelijksverjaardag vieren, thuis in de watten leggen. “Normaal gezien nodigen we onze jubilarissen uit op het gemeentehuis, maar dat mag tijdens de coronacrisis niet. Daarom sturen we hen nu een man vol geschenken”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA).

“Als een koppel 50, 60, 65 of 70 jaren getrouwd is, nodigen we hen uit om dit samen met andere jubilarissen te vieren in het gemeentehuis. We organiseren zo’n feest meerdere keren per jaar. Wanneer een koppel niet aanwezig kan zijn, gaan we met een afvaardiging van het schepencollege op bezoek. Zo zorgen we ervoor dat iedereen felicitaties en geschenken krijgt.”

Oppepper

“Maar de coronacrisis maakt ook deze feestelijkheden moeilijk. Dat is jammer voor de jubilarissen, want voor hen zijn dit vaak erg belangrijke momenten. Daarom stelden we een mand vol geschenken samen, die als oppepper bij de koppels thuis wordt geleerd. Vanzelfsprekend worden alle maatregelen rond hygiëne en voldoende afstand steeds gerespecteerd.”

“We vullen de mand met een set bedrukte champagneglazen, een box met een fles cava, een mooie vaas met logo van de gemeente of een postcardbox met replica’s van oude postkaarten uit de gemeente... Deze geschenken vullen we verder aan met cadeaucheques die kunnen ingeruild worden bij onze lokale handelaars. Zo krijgen ook zij meteen wat extra steun.”