Rumst lanceert nieuwe sport ‘discgolf’ in gemeentelijk park Els Dalemans

13 augustus 2020

13u29 1 Rumst Wie graag een nieuw spel uitprobeert, kan een kijkje gaan nemen in het gemeentelijk park van Rumst. Daar werd net een ‘polehole’ geplaatst, een doel voor de redelijk onbekende sport discgolf.

“Discgolf is een sport die qua spelregels lijkt op het traditionele golf. Maar in plaats van met een bal en verschillende clubs, speel je dit spel met een vliegende schijf of frisbee. Het doel is om deze frisbee vanaf een startplek naar de ‘polehole’ te werpen, een metalen mand die op een stok staat”, zegt Marianne Lenaerts van gemeente Rumst.

Hindernissen

“Wanneer je frisbee niet meteen in het doel zit, moet je de volgende worp uitvoeren vanaf de plek waar de vorige worp terechtgekomen is. De bomen en struiken vormen daarbij hindernissen, en het doel is om de ‘polehole’ in zo weinig mogelijk worpen te bereiken. Als de frisbee in de mand landt is de hole uitgespeeld.”

Slacklines

“We gaan elke zomer op zoek naar een nieuwe, relatief onbekende sport om in onze gemeente aan te bieden. De voorbije jaren plaatsten we bijvoorbeeld slacklines in onze gemeentelijke parken, en we experimenteerden ook al met een pop-upvolleybalveld. Zo breiden we het spelaanbod tijdens de vakantie wat uit, en kunnen we testen waar onze inwoners in geïnteresseerd zijn.”