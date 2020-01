Rumst krijgt titel ‘Bijenvriendelijke gemeente’: “We kunnen nog meer doen, ook onze inwoners kunnen helpen”

Els Dalemans

16 januari 2020

12u20 0 Rumst De gemeente Rumst mag zich voortaan een ‘bijenvriendelijke gemeente’ noemen. “We kregen de titel van de Verenging voor Openbaar Groen, als beloning voor onze inspanningen van de voorbije jaren. Maar we kunnen nog beter, en ook onze inwoners kunnen helpen”, zegt schepen voor dierenwelzijn Geert Antonio (N-VA).

“We weten allemaal dat bijen enorm belangrijk zijn, maar dat deze diertjes het ook erg moeilijk hebben. Om steden en gemeenten aan te moedigen bijen te helpen, wordt het label ‘Bijenvriendelijke gemeente’ uitgereikt. Wij ontvingen deze titel voor het eerst omdat we heel wat inspanningen deden.”

Bloemenweiden en bijenhotels

“Zo pasten we onze aanplantingen aan. De oude coniferen rond de parkbegraafplaats in de Kerkhofstraat werden bijvoorbeeld vervangen door streekeigen bosgoed. Deze struiken geven in de lente bloemen voor de bijen en in het najaar bessen voor de vogels. Bovendien heeft onze groendienst hier amper onderhoud aan, een win-win-situatie voor iedereen.”

“Ook zaaien we bloemenweiden in, plaatsen we bijenhotels... Dit willen we de komende jaren verder blijven doen. Bij elk huwelijk in onze gemeente geven we bovendien een bijenhotel als geschenk aan het koppel. Deze hotels worden gemaakt in eigen gemeente, ten voordele van een goed doel. Inwoners die de bijen ook willen steunen, kunnen zelf ook een bloemenmengsel inzaaien of een bijenhotel plaatsen. Het is een kleine moeite, maar zo kunnen we samen een groot verschil maken.”