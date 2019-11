Rumst investeert 50.000 euro in meer veiligheid aan de schoolpoort Els Dalemans

12 november 2019

14u16 0 Rumst De gemeente Rumst legt 50.000 euro klaar om de verkeersveiligheid in de omgeving van de verschillende de schoolpoorten te verbeteren. “Samen met onze scholen bekijken we waar welke ingrepen nodig zijn. Vaak kunnen kleine aanpassingen al een groot verschil maken”, zegt bevoegd schepen Geert Antonio (N-VA).

“Verkeersveiligheid is overal enorm belangrijk, maar zeker in onze schoolomgevingen willen we ervoor zorgen dat alle kinderen veilig te voet en met de fiets geraken waar ze moeten zijn. Daarom contacteerden we alle scholen op ons grondgebied, om samen met directies, leerkrachtenteams, ouderraden, verkeerswerkgroepen én omwonenden elke schoolomgeving apart te bestuderen.”

Spoor van kindervoetstapjes

“Elke school weet immers zelf het best wat de gevaarlijke situaties aan elke schoolpoort zijn, en met welke ingrepen we deze problemen het beste oplossen. De ene school droomt van verkeerslichten met een drukknop, zodat leerlingen veilig kunnen oversteken, op een andere plaats overwegen we een zebrapad met blauwe ondergrond om het beter zichtbaar te maken.

“Elders onderzoeken we of het mogelijk is om ouders verder van de schoolpoort te laten parkeren. We maken er hier bijvoorbeeld een spel van, door in de straten rondom de school een spoor van kleine voetstappen op het voetpad aan te brengen die de leerlingen al spelenderwijs kunnen volgen. We lijsten op dit moment per school alle opties op, om binnenkort samen de nodige knopen door te hakken en de verschillende schoolomgevingen aan te passen.”