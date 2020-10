Rumst deelt horecacheques uit aan zorgverleners: “Bedankt voor waardevolle werk tijdens coronacrisis” Els Dalemans

07 oktober 2020

12u34 0 Rumst De gemeente Rumst deelt meer dan 650 horecacheques uit aan zorgverleners in de Rupelgemeente. “Deze mensen verdienen meer dan ooit appreciatie voor het waardevolle werk dat ze leveren. Met deze horecacheques steunen we ook meteen onze lokale economie”, zegt bevoegd schepen Els Devlies (N-VA).

“De afgelopen maanden waren door de coronacrisis niet evident voor de zorgsector, en er komt nog niet meteen verandering in de situatie. We willen onze zorgverleners daarom graag een hart onder de riem steken. We schenken elke van hen twee horecacheques ter waarde van 5 euro. Zo kunnen zorgverleners even een terrasje doen of uit eten gaan na het zware werk.”

Duwtje in de rug

“Deze cheques zijn te gebruiken in de Rumstse horecazaken, ook zij kunnen na vele zware maanden immers een duwtje in de rug gebruiken. Alle Rumstse horecazaken kunnen gratis aan dit initiatief deelnemen, zou houden we de drempel voor iedereen laag. We deelden 134 cheques uit in wzc De Vaeren, 168 cheques in wcz De Wijtshage, 154 cheques in wzc Sint-Jozef en ongeveer 200 bons aan private zorgverstrekkers.”

Cadeaucheques

“Wie net als het lokale bestuur de lokale horeca wil steunen, kan deze Rumstse horecacheques aankopen op het gemeentehuis. Ook onze Rumstse cadeaucheques bestaan nog steeds, deze kan je inruilen bij de lokale handelaars. De lijst met deelnemende zaken vind je op www.rumst.be/cadeaucheques-horecacheques, de deelnemers zijn ook herkenbaar aan de raamsticker.”