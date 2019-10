Rumst deelt cultuurprijzen uit Els Dalemans

15 oktober 2019

10u34 1 Rumst De cultuurraad en het gemeentebestuur van Rumst deelden tijdens het jaarlijkse Cultuurgala de Cultuurprijzen 2019 uit.

“Met dit evenement willen we interessante culturele projecten, organisaties en personen in de kijker zetten én hen bedanken voor hun inzet. Het verrast ons elk jaar weer hoe groot het aanbod wel is: schilders, muzikanten, street art kunstenaars, dj’s, kunstkringen, harmonieën, fotoclubs en meer zorgen samen voor een rijk gevulde culturele agenda en dus ook een bruisende gemeente”, zegt cultuurschepen Wendy Weckhuysen (CD&V-3D).

3 categorieën

Rumst reikte in 3 categorieën een cultuurprijs uit: muziek, beeldende kunst en erfgoed.

“In de categorie ‘muziek’ won Yorick Roscam, veelgevraagd muzikant en als dirigent actief bij de Koninklijke Katholieke Harmonie Verbroedering in Rumst. Bij ‘beeldende kunst’ won hobbyatelier Schavaebou de hoofdprijs, vooral vanwege het opvallende groepswerk bij de tentoonstelling rond ‘de Groote Oorlog’ in de Sint-Pieterskerk. In de categorie ‘erfgoed’ sleepte Museum Rupelklei de cultuurprijs in de wacht. Het team van het museum besteedt vele uren aan de werking van het museum zelf, organiseert ook tijdelijke tentoonstellingen, werkt aan publicaties én zet projecten op om jongeren bij het baksteen-erfgoed te betrekken.”

Cultuurambassadeur

“Dit jaar werd bovenop nog een extra prijs uitgereikt: Leo Van Looy ontving de prijs van cultuurambassadeur. Leo zet zich immers al meer dan 10 jaar met veel enthousiasme en gedrevenheid in om het culturele leven in Rumst te ondersteunen en te stimuleren.”