Raadkamer verlengt aanhouding van twintiger die crashte na politieachtervolging

Het was een politiepatrouille die de 28-jarige Omar W. Zondagochtend omstreeks 4.30 uur had opgemerkt ter hoogte van het Battelcomplex in Mechelen Noord. De agenten wilden hem controleren maar W. sloeg op de vlucht. Er volgde een wilde achtervolging over de Antwerpsesteenweg en eindigde uiteindelijk in Rumst.

De twintiger reed met zijn wagen door het rode licht, botste tegen een ander voertuig en werd weggeslingerd. Het voertuig knalde vervolgens nog tegen een verlichtingspaal, vloog door een tuinomheining en belandde tot slot in de voortuin van een woning langs de Mechelsesteenweg.

Auto vat vuur

Het voertuig vatte vuur. Een discotheekbezoeker die op weg was naar huis zag het ongeval samen met zijn vrienden gebeuren en besloot om te helpen. De 28-jarige werd weggesleurd van het brandende voertuig maar werd ook meteen in de boeien geslagen door de politie.

De twintiger raakte bij de crash gewond en moest naar het ziekenhuis voor verzorging. Net zoals de chauffeur van het aangereden voertuig. In het ziekenhuis werd hij verhoord door de politie en gearresteerd. Een dag later werd hij voor Mechelse onderzoeksrechter Kris Lavens gebracht.

Vereniging van misdaders

Die liet de man opsluiting in de gevangenis op verdenking vereniging van misdaders. Zijn aanhouding werd vandaag door raadkamer gehandhaafd. Dat betekent dat W. nog zeker een maand langer in de gevangenis moet blijven. Of hij of zijn advocate in beroep zullen gaan, is nog niet geweten.

Oorspronkelijk weigerde W. naar verluidt verklaringen af te leggen, bij de onderzoeksrechter zou hij dan weer hebben beweerd dat hij helemaal niet in het voertuig zat. Of hij zijn verklaringen in de raadkamer aanpaste, is niet geweten. Momenteel is dus ook nog steeds niet geweten waarom hij op de vlucht is geslagen. Het uitgebrande voertuig werd getakeld. Er werd een sporenonderzoek op uitgevoerd.