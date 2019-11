Provincie en Vlaamse Waterweg verbieden actiegroep toegang tot verontreinigde zone Kleiputten Els Dalemans

22 november 2019

14u49 1 Rumst Het Antwerpse provinciebestuur en de Vlaamse Waterweg verbieden de actiegroep ‘Red onze Kleiputten’ om het verontreinigde gebied nu zondag 24 november te betreden. “De actiegroep wil er bomen planten, dit is niet alleen contraproductief maar ook gevaarlijk omwille van de aanwezigheid van asbest”, klinkt het.

De actiegroep ‘Red onze Kleiputten’ blaast op zondag 24 november een eerste kaarsje uit, en viert die verjaardag met een symbolische boomplantactie in het gebied. “In augustus werd een omheining rond het asbeststort geplaatst, hiervoor werden zonder vergunning 170 bomen gekapt. Wij gaan dat onrecht compenseren”, zegt woordvoerder van de actiegroep Frank Van Houtte.

Contraproductief

Maar de eigenaars van de gronden, het provinciebestuur en De Vlaamse Waterweg, hebben de actievoerders verboden de verontreinigde gronden en in het bijzonder de met asbest vervuilde grond te betreden. “Een boomplantactie op het terrein is niet alleen gevaarlijk, maar ook contraproductief. Het gebied moet voor de geplande afdekking en ophoging immers ontbost worden. Pas na de ophoging kan er opnieuw bebost worden”, klinkt het bij de provincie. De eigenaars namen ook al contact op met politiezone Rupel over de geplande actie.

Veilige zone

Maar de actiegroep annuleert de actie van zondag niet, zegt Van Houtte. “We blijven aan de kant van het terrein, in de veilige zone. We zijn wel verbouwereerd over de reactie van de provincie en de Vlaamse Waterweg. Zij noemen onze actie ‘gevaarlijk’ terwijl ze zelf maandenlang de asbest in het gebied aan de oppervlakte lieten liggen zonder in te grijpen? We weten nu dat we de politie mogen verwachten, de agenten zijn meer dan welkom.”

De actiegroep vertrekt zondag om 13 uur vanop twee locaties: aan de ingangspoort van de voormalige steenbakkerij ‘De Beukelaer’ tegenover de Kard. Cardijnstraat 59 in Terhagen (Rumst) en aan ‘De Unit’ tegenover de St. Kathelijnestraat 10 in Boom.