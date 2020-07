Programma Rumst Zomert voorgesteld: “Geen grote feesten, maar vervelen hoeft niet” Wannes Vansina

15 juli 2020

17u58 0 Rumst De gemeente heeft woensdag het programma voorgesteld van Rumst Zomert. Evenementen met veel volk zijn ten gevolge van COVID-19 uitgesloten. “Maar vervelen zal er deze zomer niet inzitten”, belooft burgemeester Jurgen Callaerts.

Het programma duurt tot 13 september. “Twee maanden lang zorgen het lokaal bestuur van Rumst, verenigingen, bedrijven en inwoners voor een heel scala aan activiteiten. Er zijn éénmalige evenementen maar ook activiteiten die je de hele zomer kan doen of plekjes die je kan bezoeken”, zegt schepen van Evenementen Geert Van der Auwera.

Dat laatste is nodig om het volk te spreiden. “We hebben in onze gemeente een traditie van grote volksfeesten. Die kunnen nu niet doorgaan.”

Gotcha

Maandag werd al een baksteendoolhof geopend op de terreinen van Wienerberger. Op 1 augustus opent in het park van Rumst een expo met werk van lokale kunstenaars en jongeren. Vanaf dan kan je ook deelnemen aan een gratis schattenzoektocht.

Minstens even spannend wordt ‘Gotcha’. Deelnemers moeten met een waterpistool deelnemers trachten te elimineren voor hen hetzelfde overkomt. Inschrijven voor 24 juli.

Iets relaxter wordt de fietstocht Hapje Tapje Trapje: een fietstocht door de gemeente met hapjes en drankjes onderweg (de route met jetons zijn voor 10 euro te koop in het gemeentehuis).

Verrassingsevenementen

Wie houdt van surprises, kan dan weer deelnemen aan de Rumstse verrassingsevenementen. “Het concept is simpel: je koopt een ticket maar je weet op voorhand niet waarvoor. Het enige wat zeker is, is dat het evenement op een unieke locatie plaatsvindt en we een straffe reeks artiesten hebben weten strikken”, zegt cultuurschepen Wendy Weckhuysen.

Verder vinden nog verschillende activiteiten plaats in samenwerking met verenigingen en bewoners, gaande van een mindful walk over verhalenvertellingen voor kinderen tot muziekoptredens.

Het programma is te ontdekken op www.rumst.be/rumst-zomert.