Predikherenvelden wordt zone 30: “We willen wijken en dorpscentra veiliger maken” Els Dalemans

27 april 2020

16u24 0 Rumst De volledige wijk Predikherenvelden in Rumst wordt ‘zone 30’. “We gaan voor meer duidelijkheid en verkeersveiligheid. Op termijn gaan we in alle woonwijken en in onze drie dorpskernen voor dezelfde maximumsnelheid van 30 kilometer per uur”, zegt mobiliteitsschepen Geert Antonio (N-VA).

“De invoering van de zone 30 in de drie dorpskernen en in verschillende woonwijken is een van de prioriteiten uit ons bestuursakkoord. Zo maken we deze straten niet alleen verkeersveiliger, we zorgen ook voor meer duidelijkheid. In deze zones is binnenkort geen discussie meer mogelijk: in àlle woonstraten en centrumstraten geldt dan een maximumsnelheid van 30km/u”, zegt Antonio.

Schoolomgeving

“We pakken deze invoering in verschillende fasen aan, de wijk Predikherenvelden is als eerste aan de beurt. In de Clemenshoek was er al zone 30, net als in de fietsstraat Hoge Zandvelden. Wat verderop mochten automobilisten weer 50 en dat was verwarrend. Daarom gaan we nu voor een duidelijk afgebakend gebied.”

“Ook de ingang van de school Groenlaar in de Predikherenhoevestraat is nu permanent in de zone 30 opgenomen. Voorheen werd de snelheid hier met elektronische borden tijdelijk aangegeven. Dat veranderen van snelheidsregimes op bepaalde tijdstippen, was voor ons niet duidelijk genoeg.”