Politieke partij 3D houdt na halve eeuw op te bestaan: “Geen toekomst zonder jongeren” Els Dalemans

17 juni 2020

15u28 1 Rumst De Rumstse politieke partij 3D houdt na een halve eeuw op te bestaan. “Het politieke landschap is veranderd en we hebben intern geen opvolging meer voor onze mandatarissen. Mijn collega Melinda en ikzelf blijven wel nog zetelen als onafhankelijk gemeenteraadslid”, zegt André Gielis.

“Tijdens de laatste bijeenkomst van 3D hebben we een moeilijke knoop doorgehakt en beslist om onze partij te ontbinden. We hebben de laatste jaren geprobeerd om het bestuur te verjongen en voor de nodige opvolging van onze huidige mandatarissen te zorgen. Dit is echter niet gelukt, het zijn al decennialang dezelfde mensen die hun schouders moeten zetten onder 3D. We merken ook dat het kiesgedrag door de jaren heen fel veranderd is. Om deze redenen heeft het nog weinig zin om onze politieke activiteiten verder te blijven zetten”, zegt Gielis.

Onafhankelijk

“3D zetelt op dit moment in een kartel met CD&V in de gemeenteraad en in het Bijzonder Comité (OCMW). Ook het kartel houdt door onze beslissing op te bestaan. De 3D-mandatarissen zijn vanaf nu vrij om te kiezen hoe ze hun gemeentelijke politieke toekomst zullen invullen. Ikzelf zal voortaan als onafhankelijke zetelen in de gemeenteraad en mij zo nog enkele jaren nuttig proberen te maken voor onze gemeente. Melinda Nuyts doet hetzelfde in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.”

“Als alles achter de rug is, zal ik meer dan 30 jaar aan lokale politiek hebben gedaan. Ik wist eerlijk gezegd niet dat dit zo’n harde stiel was. Vooral de laatste jaren kreeg ik het steeds moeilijker om mijn draai te vinden, omwille van de interne hiërarchie en de postjespakkerij.”

Volksbelangen

3D groeide uit Volksbelangen en werd in het leven geroepen door Aster Devrieze. De partij had verschillende jaren vijf tot zes verkozenen in de gemeenteraad en dus ook een zekere invloed op de plaatselijke politiek. In 2017 sloten 3D en CD&V een kartel, om zo samen naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 te trekken.”

“Wij zijn 3D dankbaar voor de goede samenwerking en willen André en Melinda zeker bedanken voor hun inbreng en steun tijdens de voorbije jaren. We zijn ervan overtuigd dat we ook in de toekomst op deze mensen mogen blijven rekenen voor de uitvoering van de vele geplande projecten uit ons bestuursakkoord”, zegt voorzitter van CD&V Rumst, Marc Hellemans.