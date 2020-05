Politie onderzoek twee woninginbraken Tim Van Der Zeypen

25 mei 2020

De politiezone Rupel heeft een onderzoek geopend naar twee woninginbraken afgelopen weekend in Reet (Rumst). Zo werd er zaterdag ingebroken in een woning aan de Steenweg op Waarloos. ’s Anderendaags werd er ingebroken in een woning aan het Anjelierenplein. De politie roept inwoners nu op tot waakzaamheid en vraagt om bij verdachte handelingen meteen contact op te nemen met de politie.