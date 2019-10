Politie gaat controleren op verkeersmacho’s TVDZM

07 oktober 2019

11u35 0 Rumst De lokale politiezone Rupel gaat in Rumst extra controleren op zogeheten verkeersmacho’s.

Doordat heel wat bestuurders op de A12 en E19 steeds meer op zoek gaan naar alternatieve routes zorgt dat in Rumst voor heel wat meer verkeersdrukte. “Dat is één zaak maar dat sommige automobilisten zich vervolgens ook als cowboys in het verkeer beginnen te gedragen is een rode lijn die je niet overschrijdt”, aldus burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA).

De komende maand zal de politiezone in Rumst dan ook repressief optreden tegen verkeersonveilige situaties en pop-up controles houden in schoolomgevingen of andere verkeersonveilige plaatsen. “Overtreders vliegen zonder pardon op de bon, omdat dit de enige manier is om het gedrag van de bestuurders te wijzigen”, vult de politie aan.