Plannen voor gemeenschapscentrum in kerk Terhagen worden concreet Els Dalemans

03 september 2019

13u07 0 Rumst De plannen van de gemeente Rumst om van de Sint-Jozefkerk in Terhagen een gemeenschapscentrum te maken, worden concreet. “We werden geselecteerd voor een begeleidingstraject, dat nog deze maand van start gaat. In 2020 zullen we weten wat mogelijk is en hoeveel alles kost”, zegt bevoegd schepen Raf De Schepper (CD&V-3D).

“In 2018 werd het nieuwe kerkenbeleidsplan goedgekeurd, toen al werd beslist dat de Sint-Jozefkerk een herbestemming zal krijgen. Bij de start van de nieuwe legislatuur bekeken we de mogelijkheden, en groeide het idee om van deze mooie ruimte een gemeenschapscentrum te maken. We spraken met de eigenaar van de kerk, de kerkfabriek Sint-Jozef, en die kan zich volledig vinden in ons voorstel. Daarop schreven we ons in voor een begeleidingstraject van de Vlaamse overheid, specifiek gericht op de herbestemming van kerken.”

“We kregen de bevestiging dat ons dossier geselecteerd werd voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek. Dit betekent concreet dat we vanuit de gemeente en kerkfabriek samen met architecten gaan onderzoeken in welke staat de kerk is, welke werken moeten worden uitgevoerd, hoeveel dit allemaal gaat kosten... Eind september vindt onze eerste vergadering plaats, we willen in de loop van 2020 een duidelijk zicht hebben op de situatie.”

“Mensen blijven samenbrengen”

“In het allerslechtste geval krijgen we te horen dat de Sint-Jozefkerk op instorten staat, of dat de kosten voor de herbestemming té hoog liggen. Maar zo’n vaart zal het allemaal niet lopen, wij verwachten een dossier te kunnen samenstellen met meerdere opties voor verbouwingen om de kerk te kunnen inrichten als gemeenschapscentrum. Er kunnen dan grote concerten georganiseerd worden, tentoonstellingen, recepties en meer. De kerk is nog steeds een belangrijk gebouw in Terhagen. Het is voor ons erg belangrijk om hier ook in de toekomst mensen te kunnen blijven samenbrengen.”

De Sint-Jozefkerk in Terhagen is 135 jaar oud. Al in 1860 vroegen de inwoners van Terhagen aan Koning Leopold I toelating om een kerk en een school te bouwen. De gemeenteraad van Rumst verzette zich echter tegen dat plan: eerst moest er in Rumst een nieuwe kerk gebouwd worden. In 1874 werd Terhagen echter een zelfstandige gemeente, en eindelijk konden ook hier de bouwwerken starten. De neogotische Sint-Jozefkerk werd afgewerkt in 1884. In 2009 werd de kerk aangeduid als bouwkundig erfgoed, in 2018 werd beslist dat de Sint-Jozefkerk een herbestemming krijgt.