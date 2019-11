Patiënten klagen over té lange wachttijden: spoeddienst krijgt schermen voor betere communicatie

Els Dalemans

26 november 2019

15u24 1 Rumst Maar liefst zes uur bracht Tim DH met zijn 91-jarige grootmoeder door op de spoeddienst van het AZ Rivierenland in Rumst, voor de dame werd opgenomen na een zware val op het hoofd. “Op geen enkel moment werd er duidelijk gecommuniceerd. Het lijkt alsof het personeel meer bezig is met administratie dan zorg”, klinkt het. “Nog dit jaar krijgt onze spoeddienst digitale schermen, om de wachtenden beter te informeren”, reageert medisch diensthoofd Idalia Van Hul.

“Na een lelijke val op het hoofd werd mijn grootmoeder door de huisarts doorverwezen naar de spoeddienst. Ik arriveerde net na de middag met haar in de campus Reet van het AZ Rivierenland, de uren die daarop volgden brachten we door in de wachtruimte samen met meer dan twintig anderen. Eén man zat er toen al enkele uren met een gebroken sleutelbeen en ringvinger, een andere kampte al twee uur een hevige bloedneus. Een kind met ontwrichte schouder werd er binnengebracht door een ambulancier, het is ook deze man die veel later bij de balie zijn bezorgdheid gaat uiten over het jongetje”, zegt Tim DH.

Administratie

“Hij kreeg hetzelfde te horen als alle wachtenden: dat het enorm druk was op de spoeddienst en we onze beurt moesten afwachten. Wij zagen echter amper iets bewegen, wél waren verschillende verpleegsters in de administratieruimte druk in de weer op hun computer. Mijn grootmoeder werd na 6 uur uiteindelijk opgenomen, maar ik ging met een wrang gevoel naar huis. Het lijkt alsof er zoveel tijd kruipt in allerlei administratie, en er niet genoeg ruimte overblijft om met de zorg voor de patiënten zelf bezig te zijn. Dit kan je toch geen spoeddienst meer noemen?”

Frustratie

“We begrijpen deze frustratie erg goed, want ook bij ons is die groot”, reageert medisch diensthoofd van Idalia Van Hul. “De gemiddelde doorlooptijd op onze spoeddienst is 3,5 uur. Die namiddag werden echter 42 patiënten ingeschreven en geholpen op 6 uur tijd. Dit is maar liefst 80 procent van de patiënten die we normaal gezien op 24 uur tijd helpen. Wie het langste in de wachtzaal zat, had de laagste urgentiecode, en dan kunnen de wachttijden op drukke momenten inderdaad erg lang worden.”

Constant onderbemand

“Wie zit te wachten, ziet ook niet wat er achter de schermen gebeurt, ziet geen gewonden met de ziekenwagen arriveren... We werken met een constante onderbemanning op onze dienst, dit is in combinatie met de zware belasting van het beroep en de wisselende uren allesbehalve evident. Bovendien krijgen we heel veel patiënten over de vloer die eigenlijk naar de huisarts zouden moeten, maar de term ‘spoed’ fout interpreteren. Zij vertragen de werking nog meer, maar de drempel om naar een spoeddienst te gaan is nog altijd veel te laag.”

Digitale schermen

“We hebben op zulke drukke momenten geen tijd om ook nog eens alle wachtende patiënten te gaan informeren. Om de communicatie naar hen toe toch te verbeteren, plannen we nog dit jaar de plaatsing van digitale schermen in de wachtruimte. Op die schermen krijg je slides te zien met meer informatie over de werking van onze spoeddienst, het triagesysteem met de verschillende kleurcodes, de rechten en plichten van een patiënt, enzovoort.”

Wachtsysteem

“We willen deze informatie graag combineren met aan een actief wachtsysteem, zodat patiënten per kleurcode een indicatie krijgen van hoe lang ze ongeveer zullen moeten wachten. Dit maakt de wachttijden zelf niet korter, maar neemt hopelijk al een deel van de frustratie weg. Mensen komen immers onverwacht op een spoeddienst terecht, ze zijn zenuwachtig of bang en hebben pijn... We willen met deze investering de tijd in de wachtzaal iets comfortabeler maken, zonder onze medewerkers nog meer te belasten.”