Pasgehuwde koppels krijgen bijenhotel Els Dalemans

02 juli 2019

12u33 0 Rumst Koppels die in het gemeentehuis van Rumst in het huwelijksbootje stappen, krijgen voortaan een symbolisch geschenk.

“We geven de kersverse bruid en bruidegom een hotel cadeau, maar wel een bijzonder exemplaar. Ons nieuwe geschenk voor pasgehuwden is immers een bijenhotel, een duurzaam voorwerp waarmee we meteen ook werken aan een mooie toekomst”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA).

“Bijen zijn immers enorm belangrijk voor zowel de mens als de natuur. Zonder bijen zouden heel wat van onze voedingsgewassen verdwijnen, denk maar aan groenten en fruit. Bijen staan de laatste jaren echter onder grote druk door pesticiden, een gebrek aan voedsel, parasieten die grote bijensterfte veroorzaken...”

“Door deze bijenhotels te schenken en onze inwoners aan te moedigen ze ook in de tuin of op het terras te plaatsen, dragen we ons steentje bij tot de bescherming van de bij. In onze gemeente staan al enkele grotere bijenhotels, daar komen nu hopelijk nog vele kleinere exemplaren bovenop.”