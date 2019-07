Parochianen Vosberg nemen teleurgesteld afscheid van diaken: “Onterecht ontslagen en zelfs niet meer welkom als vrijwilliger”

Els Dalemans

31 juli 2019

19u38 0 Rumst Op zaterdag 3 augustus nemen de parochianen van Vosberg-Lazernij in Rumst afscheid van diaken Bert Hellebaut. “Bert werd na 27 jaar plots ontslagen, hij is zelfs niet meer welkom als vrijwilliger. We probeerden de voorbije maanden deze beslissing terug te draaien, maar werden nergens gehoord”, klinkt het.

“In oktober 2018 werd Bert Hellebaut ontslagen als diaken in de parochie en pastorale eenheid Sint-Franciscus. Bisschop Bonny liet ons kort weten dat de oorzaak ligt bij ‘de herhaaldelijke conflicten tussen Bert en het team van de Rupelkerk inzake zijn pastorale optreden’. Volgens ons is deze beslissing gebaseerd op kwaadsprekerij en lastertaal van enkelingen. De waarheid van hun lastertaal werd nooit onderzocht, de bisschop vroeg ook niet naar onze versie van de feiten”, aldus de parochianen.

“Er waren de voorbije jaren inderdaad strubbelingen tussen het team van de Rupelkerk en plaatselijke verantwoordelijken. Dit gebeurde niet enkel op Vosberg, en volgens ons is het autoritair beleid van de Rupelkerk de reden van deze conflicten. Bert verdedigde bij de Rupelkerk de wensen en de visie van onze plaatselijke gemeenschap, bijvoorbeeld over de organisatie van doopsels, communie- en vormselvieringen. Omdat hij deze rol op zich nam, werd hij ontslagen.”

“Bert smeet zich elke dag voor 100 procent. De Vosbergparochie was méér dan zijn werk, het is ook zijn passie en zijn familie. Maar liefst 27 jaar lang leefde hij mee met de vreugde en het verdriet van de inwoners. Bert zorgde voor persoonlijke vieringen: zowel op de mooiste momenten zoals een doopsel of communie, maar ook bij trieste gebeurtenissen zoals een begrafenis maakte hij écht het verschil. Hij was altijd bereid tot debat, respecteerde iedereen ongeacht overtuiging, geaardheid of geloof.”

We hebben er de voorbije maanden dan ook alles aan gedaan om deze beslissing terug te draaien. Inwoners hingen affiches langs de kant van de weg en posters aan hun raam, er werd een Facebookpagina ‘Vosberg Lazernij kiest voor Bert’ opgericht, het bisdom ontving wel 40 brieven van parochianen, en we trokken met enkele afgevaardigden ook naar bisschop Bonny. Maar het haalde allemaal niets uit, we werden nergens gehoord en zijn diep teleurgesteld.”

“Bert werd intussen overgeplaatst naar de pastorale eenheid Heilige Veronica in Borsbeek. Maar als vrijwilliger bleef hij de voorbije maanden nog actief in Vosberg. Zo hielp hij bij de voorbereidingen van de Vosbergfeesten, van de catechese voor de Eerste Communie en het Vormsel... Maar in april kwam het zelfs zó ver dat Bert te horen kreeg dat hij in onze parochie geen vrijwilligerswerk meer mag doen. Bert heeft nu besloten te verhuizen, dit lijken wel middeleeuwse toestanden. Dat een parochie en gemeenschap hierdoor uiteenvalt, kan het bisdom duidelijk weinig schelen.”

De parochianen en verenigingen van Vosberg-Lazernij nemen afscheid van diaken Bert Hellebaut op zaterdag 3 augustus vanaf 19.30 uur in de parochiezaal op de Vosberg.