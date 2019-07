Paraglider mogelijk neergestort boven Tomorrowland: zoekactie gestart Sander Bral

22 juli 2019

01u27 2 Rumst Politie, brandweer en civiele bescherming zijn een zoekactie gestart aan de kleiputten in Rumst naast het festival Tomorrowland in Boom. Een getuige zag zondagavond een paraglider neerstorten in de zone. De hulpdiensten massaal zijn aanwezig in het gebied. Het is niet duidelijk wie de paragliders waren die zondagavond boven Tomorrowland hingen, ze horen niet bij het festival.

Zoals wel vaker op Tomorrowland vlogen er zondagavond paragliders over het festival op de grens van Boom met Rumst. Een getuige zou één van de drie gliders naar beneden hebben zien storten en verwittigde de hulpdiensten. Politie, brandweer en civiele bescherming zijn aanwezig in de zone voor een zoekactie. Er is nog niemand gevonden op dit moment.

“Er wordt met helikopter en honden gezocht naar een mogelijk slachtoffer”, zegt Jurgen Callaerts (N-VA), burgemeester van Rumst. “Het gaat over een erg onherbergzame zone met kleiputten. De omstandigheden voor de zoekactie zijn erg ongunstig en er wordt in de eerste plaats gedacht aan de veiligheid van de hulpdiensten.”

Boven het festival heerst een vliegverbod. Het is niet duidelijk wie de paragliders waren die zondagavond over het festival vlogen.

De organisatie van Tomorrowland bevestigt dat het incident los staat van het festival. “We hebben vernomen van het incident maar het heeft absoluut niets met Tomorrowland te maken”, benadrukt woordvoerder Debby Wilmsen. “We zullen ondersteunen als ons dat gevraagd wordt.”

Het eerste festivalweekend van Tomorrowland zit er intussen op. De uitstroom van het festival is volop bezig. Tegen maandag 12.00 uur moet ook de camping volledig leeg zijn zodat de werken voor het volgende festivalweekend van start kunnen gaan.