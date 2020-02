Oudste harmonie van België viert 250ste verjaardag met zoektocht Els Dalemans

15u26 0 Rumst De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia uit Reet (Rumst) blaast dit jaar maar liefst 250 kaarsjes uit, en is daarmee de oudste harmonie van België. De vereniging, gesticht in 1770, plant een heel jaar lang festiviteiten naar aanleiding van deze verjaardag, de zoektocht ‘250 jaar Harmonie Reet’ gaat nu al van start.

“Tot en met 24 november 2020 kan iedereen gratis deelnemen aan onze zoektocht, de formulieren vind je in cafés Gildenhuis, De Witpen en Belle Vue en in dagbladhandel De Griffel. Ook verschillende handelaars uit ons dorp nemen deel, je herkent ze aan het logo van de harmonie achter het uitstalraam. Onze hoofdprijs is maar liefst 250 euro aan geschenkbons, op te kopen bij alle deelnemende handelaars. Verder delen we ook tien wijnpakketten uit”, ”, zegt voorzitter André Gielis.

Reetro

“Met deze zoektocht en onze ontvangst op het gemeentehuis van Rumst trappen een we feestjaar in gang. We lieten voor de gelegenheid een nieuw logo ontwerpen én een eigen feestbier brouwen, dat we ‘Reetro’ doopten. We organiseren ook een tentoonstelling en een reeks concerten, onder andere zelfs een optreden tijdens het buurtfeest van Tomorrowland op 22 juli.”

Alle info over de activiteiten: www.sintceciliareet.be.