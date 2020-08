Oude Baan gedeeltelijk afgesloten voor werken Els Dalemans

03 augustus 2020

11u54 3 Rumst Drinkwatermaatschappij Pidpa plant van dinsdag 4 tot en met donderdag 6 werken in de Oude Baan in Terhagen (Rumst). Deze klus zal plaatselijk voor hinder zorgen.

Pidpa voert de komende drie dagen werken uit aan huisaansluitingen van een reeks nieuwe woningen in de Oude Baan. De straat wordt gedeeltelijk afgesloten en er zal er een lokaal parkeerverbod gelden. Om de hinder op te vangen, zal in de Nieuwstraat en in de Schransstraat tijdelijk tweerichtingsverkeer gelden, daarom geldt in deze straten tijdens de werken een parkeerverbod.

Bushalte

De bewoners van de Oude Baan kunnen hun woning tijdens de werken nog bereiken, de bewoners van de Tuinwijklaan rijden via de Oude Baan en de Oude Brouwerijstraat . De bushalte van de Tuinwijklaan wordt omwille van deze klus tijdelijk niet bediend, maar vervangen door een tijdelijke halte in de Nieuwstraat. De bussen zullen dus ook die nieuwe route volgen.