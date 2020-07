Orgelfonds schrapt nu al concert in najaar: “Willen bezoekers beschermen en lokale handelaars niet belasten” Els Dalemans

27 juli 2020

18u19 1 Rumst Het bestuur van de vzw Orgelfonds in Reet (Rumst) heeft nu al beslist om de editie 2020 van het jaarlijks orgelconcert in het najaar niet te laten doorgaan. “De coronacrisis maakt ver vooruit plannen te moeilijk. Aan de lokale handelaars financiële steun gaan vragen, lijkt ons net nu ook geen goed idee”, zegt voorzitter Eddy Huyghe.

“Ons bestuur heeft de coronacrisis en bijhorende maatregelen uitvoerig besproken en geëvalueerd. Na rijp beraad zijn wij tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is in het najaar een orgelconcert te organiseren in onze prachtige Heilige Maria Magdalenakerk. De evolutie van de coronacrisis blijft te onvoorspelbaar, maar er zijn nog andere redenen voor deze annulatie.”

Financiële steun

“Zo is het niet evident om voor alle bezoekers in de Maria Magdalenakerk in Reet een veilige plaats te garanderen. Ook de steeds zeer gesmaakte receptie na het concert kan niet doorgaan. Maar een al even belangrijke reden is de financiële situatie. Wij willen in 2020 de vele lokale handelaars, die ons evenement steeds trouw sponsoren, dit jaar niet aanspreken. Zij hebben immers al zware maanden achter de rug. Wij hopen natuurlijk in 2021, en nog vele jaren daarna, wél weer orgelconcerten te kunnen organiseren.”

Uniek instrument

Het orgel van Reet werd gebouwd in 1713, en wordt gezien als het belangrijkste orgel van de befaamde Duitse orgelbouwer Christian Penceler. Het instrument werd door de toenmalig heer van Reet geschonken aan de Maria Magdalenakerk. Het orgel werd door de jaren heen meermaals hersteld en omgebouwd maar in de twintigste eeuw raakte het in verval. Daarom werd in 1995 de vzw Orgelfonds opgericht, die de schouders zette onder de restauratie. Deze werd in 2009 afgerond, en kostte meer dan 200.000 euro. Sindsdien pakt de vzw Orgelfonds maar wat graag uit met het unieke instrument tijdens de orgelconcerten.