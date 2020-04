Ook strengere toegangsmaatregelen voor seniorenflats in Hoogvelden Wannes Vansina

21 april 2020

14u43 0 Rumst Het gemeenbestuur van Rumst neemt maatregelen ter bescherming van de bewoners van de seniorenflats in Hoogvelden. Vanaf vandaag gelden er strengere toegangsmaatregelen.

Vorige week besliste het bestuur al om de toegang te beperken tot de assistentiewoningen van het Hof van Crequi in Terhagen. “Ook in het complex van de seniorenflats ‘Hoogvelden’ woont een grote groep senioren samen. Zij wonen relatief zelfstandig, maar dit betekent tegelijkertijd dat de meeste bewoners eigen verzorgers en meer verschillende contacten hebben. Ter preventie moeten we strikter worden in de toegang tot het gebouw”, stelt burgemeester Jurgen Callaerts.

Door het aantal contacten te verminderen wil de gemeenten de kans op besmetting doen dalen. “Daarom zullen we de regels rond bezoekers tijdelijk verstrengen. Uiteraard waken we erover dat dit niet ten koste gaat van de zorgbehoeften van de bewoners.” De gemeente zoekt naar mogelijkheden om contact met onder meer familieleden op alternatieve wijze te laten plaatsvinden.

Net als in de assistentiewoningen van het Hof van Crequi, zullen ook de bewoners van de seniorenflats ‘Hoogvelden’ getest worden op het COVID-19-virus. Voor zover bekend is momenteel niemand besmet.