Oogarts treft geen schuld aan dood van patiënte bij consultatie Patrick Lefelon

06 januari 2020

11u26 0 Rumst Een oogarts van het ziekenhuis Heilige Familie in Reet is vrijgesproken van schuldig verzuim. Volgens het parket en de familie van een 85-jarige patiënte die tijdens een consultatie onwel was geworden, had de arts onnodig veel tijd laten verloren gaan bij de reanimatie. De bejaarde vrouw stierf kort erna. De rechtbank oordeelt dat de oogarts geen fouten heeft gemaakt.

De oogarts hield consultaties in het ziekenhuis Heilige Familie in Reet. In 2013 kreeg hij de 85-jarige S. in zijn kabinet voor de behandeling van een aanslepende oogontsteking. De vrouw was zwaarlijvig en had een zwakke gezondheid. Zij verbleef op de afdeling geriatrie.

Eén van de kinderen stond mevrouw S. bij tijdens het bezoek aan de oogarts. Toen de vrouw haar kin in een beugel moest plaatsen voor het oogonderzoek, werd zij onwel. De dokter verwittigde de afdeling geriatrie en vroeg de patiënte op te halen. Ook de spoeddienst die net als het kabinet van de oogarts op de gelijkvloerse verdieping is gevestigd, werd verwittigd.

Volgens het parket had de oogarts zelf meer kunnen doen. Hij verzaakte om de polsslag van de vrouw te nemen en maakte evenmin aanstalten om hartmassage toe te passen toen zij een beroerte kreeg.

De arts ontkende dat hij geen polsslag had gecontroleerd. Hij had inderdaad geen hartmassage gegeven maar had wel de spoeddienst verwittigd toen de toestand van de vrouw verslechterde. De arts gaf toe dat hij de zwakke gezonheidstoestand van de patiënte niet correct had ingeschat. Maar op geen enkel moment had hij zich “ervan af gemaakt” door de patiënte snel naar een andere afdeling te laten overbrengen. Hij had haar niet aan haar lot overgelaten.

De rechtbank vond geen bewijzen dat de arts te kort was geschoten in zijn hulpverlening en sprak hem vrij van schuldig verzuim.