Nieuwe BKO Villa Kakelbont opent deuren: “Kinderen mogen mee afwerking en speelgoed uitkiezen” Els Dalemans

02 september 2020

18u30 0 Rumst Niet alleen het nieuwe schooljaar ging van start, ook voor buitenschoolse kinderopvang ‘Villa Kakelbont’ in Rumst was 1 september een bijzonder moment. “We verhuisden naar een gloednieuwe vestiging in het oude klooster in de Kerkstraat. Daar kunnen 75 kinderen zich voortaan samen uitleven”, zegt schepen voor onderwijs en kinderopvang Wendy Weckhuysen (CD&V).

“Voor de herbestemming van het voormalig klooster werkten we samen met sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning. Deze creëerde appartementen op de verdiepingen van het gebouw wij richtten op het gelijkvloers een splinternieuwe vestiging van de buitenschoolse kinderopvang in. De Ideale Woning financierde dan ook de ruwbouw, wij investeerden 432.000 euro in afwerking en 40.000 euro in meubilair.”

300 vierkante meter

“De nieuwe Villa Kakelbont telt meer dan 300 vierkante meter aan speelruimte. We splitsten het geheel op in verschillende zones, zodat kinderen van alle leeftijden en met alle mogelijke interesses er hun gading vinden. De focus ligt in onze BKO op beweging en buiten spelen, ontdekken en experimenteren.”

Keuzes aan kinderen

“De coronacrisis zorgde voor wat vertraging, toch kregen we de nieuwe BKO nét voor de start van het schooljaar afgewerkt. Het gebouw werd in augustus in gebruik genomen, het meubilair werd tijdens de allerlaatste week geleverd. Voor de afwerking laten we de keuzes aan de kinderen. Zij mogen mee beslissen welke kussens, tapijten en spiegels er zullen komen, welk nieuw speelgoed we aankopen… Zo wordt Villa Kakelbont écht van hen.”

Goodiebag

“Een feestelijke opening organiseren was, omwille van de coronamaatregelen, spijtig genoeg niet mogelijk. Daarom kregen alle kinderen een ‘goodiebag’ cadeau, gevuld met leuke en lekkere cadeautjes. Ouders die onze nieuwe Villa Kakelbont willen ontdekken, maken best een afspraak voor een bezoekje.”