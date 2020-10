Nieuwe bibliotheek opent deuren in gebouwen woonzorgcentrum: “Willen graag een publieke woonkamer worden, waar iedereen thuis is” Els Dalemans

02 oktober 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Rumst De nieuwe bibliotheek van Rumst opent op zaterdag 3 oktober de deuren in de Schoolstraat. “We verbouwden een deel van Woonzorgcentrum Sint-Jozef tot bib, zo vind je ons voortaan letterlijk onder de kerktoren en in het hart van het dorp. We zijn allang geen ‘boekerij’ meer, en kunnen op deze plek nog méér inzetten op beleving en activiteiten”, zegt bibliothecaris Petra Ceulemans.

360 vierkante meter aan ruimte werd de voorbije weken gevuld met 37.615 boeken en ander materiaal. De gloednieuwe bibliotheek van Rumst is helemaal klaar voor de 47.401 bezoekers per jaar, al worden dat er na deze verhuis hopelijk nog een pak meer.

Te klein

“Deze nieuwe locatie was nodig omdat het oude gebouw op de Markt niet langer voldeed aan wat we nodig hadden voor een moderne bibliotheek. Het pand werd te klein, was niet meer veilig en bood te weinig mogelijkheden voor onze medewerkers en bezoekers”, zeggen Ceulemans en bevoegd schepen Raf De Schepper (CD&V).

Ruimte vrij

“In 2019 vonden we de ideale oplossing: we sloten een huurovereenkomst met WZC Sint-Jozef, om daar minstens de komende twintig jaar onze nieuwe bibliotheek onder te brengen. Dit is voor beide een ideale oplossing: het woonzorgcentrum had immers de ruimte vrij na uitbreidingswerken, wij konden onze eigen invulling aan het geheel geven.”

Op wielen

“Een bibliotheek is nu immers veel meer dan de ‘boekerij’ van vroeger. Je vindt hier nu ook een gezellige leeshoek, je kan er werken op de computer, een workshop volgen of een voorleesmiddag bijwonen, genieten van een babbeltje in de koffiehoek… We hebben met dat grotere aanbod ook rekening gehouden bij de inrichting. Zo kozen we onder andere voor boekenrekken op wielen, waarmee we snel meer plaats kunnen maken waar en wanneer nodig.”

Voorzichtig

Ook voor de bewoners van het WZC en de assistentieflats is deze bibliotheek een grote meerwaarde, zegt directeur Gunther Huygens. “We doen wat we kunnen om van ons WZC een open huis van iedereen te maken, maar je moet natuurlijk ook een reden hebben om hier naartoe te komen. In deze moeilijke coronatijden is dat natuurlijk een beetje ingewikkelder, voorlopig zijn we allemaal heel voorzichtig.

Toegankelijk

“Maar we hopen snel op beterschap, en een bibliotheek in hetzelfde gebouw zal dan meteen voor veel meer beweging en interactie zorgen. De kinderen van de scholen vlakbij komen er over de vloer, net als de Rumstse gezinnen en verenigingen… En natuurlijk is het voor onze eigen bewoners nu wel érg makkelijk om even een kijkje te gaan nemen in de bib. Een extra troef is het feit dat de volledige bibliotheek zich op het gelijkvloers bevindt, en dus voor iedereen volledig toegankelijk is.”

Sandwiches

Een excuus hebben die bewoners al helemaal niet meer, want zij krijgen allemaal een gratis abonnement voor een jaar van de gemeente Rumst. “Zie het als een compensatie voor het vele lawaai en breekwerk van de voorbije maanden, en al dat stof tussen de sandwiches”, grapt De Schepper.

De nieuwe bibliotheek in de Schoolstraat 1 in Rumst opent de deuren voor het grote publiek op zaterdag 3 september van 10 tot 15.30 uur.