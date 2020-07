Nieuwe aanvraag voor twee turbines, actiegroep ‘Geen windmolens E19’ zamelt derde keer bezwaarschriften in: “Ooit moet dit stoppen’



Els Dalemans

10 juli 2020

17u08 0 Rumst De leden van de actiegroep ‘Geen windmolens E19’ gaan weer op pad. “We zamelen opnieuw bezwaarschriften in, omdat het bedrijf W-Kracht een nieuwe aanvraag indiende voor de bouw van twee windturbines. De vorige vergunning van het bedrijf werd nochtans vernietigd, ooit moet dit stoppen”, zegt Frans Baes namens de buurtbewoners.

“De Raad van State, afdeling Vergunningsbetwistingen, vernietigde nog maar net de vergunning voor de bouw van twee windturbines langs de Varenbroekstraat, naast de E19 in Rumst en Kontich. Nu enkele weken laten begint de hele procedure opnieuw, want er werd net een bijgewerkte bouwaanvraag ingediend, nu voor 2 molens van 125 meter hoog”, zegt Baes.

Zelfde argumenten

“De ijzersterke argumenten van ‘Geen Windmolens E19’ blijven overeind: wij vinden nog steeds dat deze molens véél te dicht bij onze woningen komen te staan, en op nog geen 100 meter van de autosnelweg. De turbines staan ook getekend op enkele tientallen meter van de Varenbroekstraat, waar wekelijks honderden fietstoeristen en automobilisten rijden. Je mag er niet aan denken wat er bij een mastbreuk kan gebeuren”, zegt Baes.

Draaiende kerstboom

“We vrezen ook dat het gezoem en de bewegende wieken voor geluidsoverlast en slagschaduw zullen zorgen, en dat onze huizen op termijn in waarde zullen dalen. Tot slot moeten de wieken voorzien worden van een continu-werkende lichtinstallatie, omdat de E19 dienst doet als vluchtgeleiding voor helikopters. De buren krijgt met andere woorden een permanent draaiende kerstboom in hun blikveld.”

Bezwaarschriften

“We konden de vorige geplande projecten in onze buurt tegenhouden, maar we moeten ook nu weer van ons laten horen. Maar dan hebben we opnieuw de hulp van de omwonenden nodig, om zo veel mogelijk bezwaarschriften in te zamelen. Daarom contacteerden we opnieuw onze advocaat, drukten en busten we de voorbije dagen weer honderden pamfletten, trekken we dit weekend in een straal van 1.000 meter weer van deur tot deur voor handtekeningen, ….”

Langdradig verhaal

“Het begint voor velen stilaan een langdradig verhaal te worden. Maar als we niets ondernemen komen deze turbines er ooit toch en is het onbegonnen werk ze weer weg te krijgen.”

‘Geen Windmolens E19’ vecht nu al zes jaar letterlijk tegen windmolens. Het bedrijf W-Kracht diende eerst een aanvraag in voor de bouw en exploitatie van vier windturbines, ook aan de Morenhoevestraat/Varenbroekstraat op de grens van Rumst en Kontich. Na protest van ‘Geen Windmolens E19’ trok W-Kracht het dossier na 2 jaar zelf weer in.

Vergunning vernietigd

Eind 2017 volgde echter een nieuwe aanvraag, voor de plaatsing van twee windmolens van maar liefst 150 meter hoog. Opnieuw vocht de buurt het dossier aan, minister Schauvliege gaf W-kracht uiteindelijk toch een vergunning. Daarop trok ‘Geen Windmolens E19’ naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die raad deed in mei 2020 een uitspraak, en de door het Vlaams Gewest verleende bouwvergunning werd vernietigd.