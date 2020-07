Nieuw reglement en online platform voor inname openbaar domein Els Dalemans

30 juli 2020

14u40 2 Rumst De gemeente Rumst werkt vanaf 1 augustus met een nieuw reglement en online platform voor vergunningen rond de inname van openbaar domein. “Inwoners kunnen voortaan van thuis uit snel en eenvoudig een aanvraag indienen, we vermijden niet-essentiële innames door te werken met een kost per vierkante meter in plaats van de huur van parkeerborden”, zegt bevoegd schepen Geert Antonio (N-VA).

“Soms worden kleinere delen van het openbaar domein ingenomen voor het plaatsen van containers bij verbouwingen, verhuizingen, … Maar ook grotere wegenwerken, fietswedstrijden, evenementen en markten vinden plaats op ons openbaar domein. Om alles op elkaar af te stemmen en verkeerschaos te vermijden, moet men voor elke inname van het openbaar domein bij het lokaal bestuur een vergunning aanvragen. Wij starten op 1 augustus met een nieuw reglement en digitaal platform zodat aanvragen voortaan sneller en gebruiksvriendelijker kunnen verwerkt worden. Dit is ook makkelijk voor de Politiezone Rupel, waar de innames openbaar domein worden verwerkt én gehandhaafd.”

Verrekening per vierkante meter

“We vragen voortaan geen vergoeding meer voor de huur van parkeerborden, maar een verrekening per ingenomen vierkante meter, voor het plaatsen van materieel, stellingen, containers, afsluitingen, hoogtewerkers, verhuisliften en meer. Voor een gemiddelde aanvraag blijft de nieuwe vergoeding per vierkante meter ongeveer gelijk aan de huidige vergoeding via de huur van parkeerborden. Bij een inname van één dag wordt er geen geldsom aangerekend. Dit wil zeggen dat bij verhuizen en dergelijke, die meestal maar één dag in beslag nemen, de inname openbaar domein nog steeds kosteloos is. Ook evenementen zoals wijkfeesten en wielerwedstrijden worden vrijgesteld.”

Parkeerborden

“Vanaf twee dagen wordt er 0,50 euro per vierkante meter per dag aangerekend. Wie parkeerborden nodig heeft, kan deze kosteloos ontlenen bij het lokaal bestuur en zelf afhalen in het technisch centrum in de Korte Veerstraat. Een aanvraag tot vergunning indienen kan via de online toepassing op www.rumst.be, daar vind je ook meer informatie over de aanvraag en wat je in orde moet brengen als je een parkeerverbod plaatst. Wie online geen aanvraag kan doen, helpen we natuurlijk graag verder aan het onthaal van het gemeentehuis.”