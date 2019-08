Nieuw record: 62ste Lichtfeesten krijgen 20.000 bezoekers over de vloer Els Dalemans

11 augustus 2019

17u17 1 Rumst De 62ste editie van de Lichtfeesten in de wijk Predikherenvelden in Reet (Rumst) kreeg het voorbije weekend een recordaantal bezoekers over de vloer. “20.000 feestvierders kwamen genieten van onze activiteiten én de mooi verlichte huizen en tuinen, dat zijn er 2.000 meer dan vorig jaar”, zegt coördinator Dieter Wilssens.

“Op vrijdag kregen we -mogelijk door van het wisselvallige weer- zo’n 15 procent minder bezoekers over de vloer. Maar op zaterdag telden we plots 20 procent meer feestvierder dan tijdens onze recordeditie in 2018. Reken daar nog eens de 1.500 mensen bij die traditiegetrouw op zondagavond afzakken naar onze zangavond, en we kunnen alles samen spreken van een recordaantal van maar liefst 20.000 bezoekers voor het hele weekend”, zegt Wilssens.

“Ook ons jongerenfestival ‘San Luce’ was een succes: hier waren de helft méér aanwezigen dan de voorbije jaren. We hebben deze grote opkomst deels te danken aan de weergoden, en natuurlijk ook aan het harde werk van onze 262 vrijwilligers die samen hun schouders zetten onder de Lichtfeesten. We zorgden naast ons klassieke publiekstrekkers ook nu weer voor heel wat nieuwigheden, zoals de dansdemonstraties op vrijdag. Ook de Lichtkoers en de ‘Fun4Kids’-activiteiten op zaterdag werden meer dan gesmaakt. Die vernieuwing wordt duidelijk gesmaakt.”