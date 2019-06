Nieuw circulatieplan voor Rumstse centrumstraten Els Dalemans

21 juni 2019

19u07 0 Rumst Het Rumstse gemeentebestuur heeft een nieuw circulatieplan goedgekeurd voor Rumst-centrum. “Tien straten krijgen een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel en een volledige heraanleg. We profiteren van de gelegenheid om een heleboel eenrichtingsstraten in te voeren, en zo voor meer verkeersveiligheid, parkeerplaatsen en groen te zorgen”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Antonio (N-VA).

“De eerste plannen voor de vernieuwing van de riolering dateren al van 2001. Maar het dossier viel stil, en werd pas in 2010 weer vanonder het stof gehaald. Toen besliste het schepencollege om het gebied uit te breiden en meteen ook de bovenbouw van de straten aan te pakken. Ik ging als bevoegd schepen in 2013 op zoek naar de nodige subsidies bij de hogere overheid, en dat is ons gelukt. Aan het dossier hangt immers een prijskaartje van zo’n 7 miljoen euro, de gemeente Rumst moet dankzij die subsidies nu ‘maar’ 1,5 miljoen euro ophoesten.”

“Met de vernieuwing van de riolering willen we de wateroverlast bij hevige regenval wegwerken. Maar meteen gaan we ook de mobiliteit in de tien centrumstraten verbeteren. We vroegen aan onze inwoners wat volgens hen de grootste probleempunten zijn, en de verkeersveiligheid staat duidelijk op één. Ook de grote parkeerdruk moet worden aangepakt, en de vraag naar meer groen is groot.”

“Ook de Markt en het Kerkplein zullen worden heringericht, voor deze twee zones tekenden we samen met de inwoners ‘conceptschetsen’ uit. Meteen werd duidelijk dat Rumstenaren hier graag twee ‘echte’ pleinen zien ontstaan, met alweer meer groen en ontmoetingsplekken en zeker voldoende parkeerplaatsen.”

Eenrichtingsverkeer

“Om dit alles mogelijk te maken, tekenden we samen met de inwoners en de lokale politie een nieuw circulatieplan uit. De drie centrale straten in Rumst-centrum blijven toegankelijk vanuit beide richtingen, in de smallere straten rondom voeren we eenrichtingsverkeer in. Zo winnen we hier de ruimte van één rijbaan om bredere voetpaden, meer parkeerplaatsen, extra groen en ontmoetingsplekken te creëren. De doodlopende straten krijgen het uitzicht van een woonerf - met rijweg, voetpad en parkings op gelijke hoogte en het gebruik van andere materialen - zodat de snelheid hier meteen daalt.”

Kruisende bussen

“In de Molenbergstraat vormen vooral de kruisende bussen een probleem, zij rijden regelmatig over het fietspad. Dit euvel gaan we oplossen door een middenberm met parkeerplaatsen te creëren tussen de twee rijrichtingen in. Daar is opnieuw plaats voor groen en parkeerplaatsen, langs weerskanten krijgt de straat ook een breder voetpad.”

“Met dit circulatieplan en de schetsen van de info-momenten trekken we nu naar het studiebureau, dat tegen het najaar van 2019 een technisch plan voor de heraanleg zal maken. We hopen tegen begin 2020 de aanvraag voor de bouwvergunning te laten vertrekken, zodat de aannemer in het najaar van 2020 of begin 2021 de werken kan opstarten. Omdat het om maar liefst tien straten in het centrum van onze gemeente gaat, zal er vanzelfsprekend in verschillende fasen worden gewerkt. We willen de situatie tijdens deze grote klus, die meerdere jaren in beslag zal nemen, immers zo leefbaar mogelijk houden voor de inwoners.”