Nederlandse gaat over de kop op A12 Patrick Lefelon

06 augustus 2020

21u03 0

In de sleuf van de A12 is ter hoogte van Rumst een wagen over de kop gegaan. Rond 18u30 verloor een Nederlandse bestuurster de controle over haar stuur. De auto slingerde, ging over de kop en kwam tegen de betonnen middenberm tot stilstand.

Automobilisten hielpen de vrouw uit de wagen. Daarna werd zij door de spoedarts van het UZA verzorgd en overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweerkorpsen van Boom en Antwerpen kwamen ter plaatse om de brokstukken op te ruimen.

Het verkeer in de richting Antwerpen verliep een tijdlang over één rijstrook.