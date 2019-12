Nederlander (28) die crashte tijdens achtervolging aangehouden door onderzoeksrechter Tim Van der Zeypen

09 december 2019

19u20 2 Rumst De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een 28-jarige Nederlander aangehouden en opgesloten in de gevangenis. De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een 28-jarige Nederlander aangehouden en opgesloten in de gevangenis. De twintiger sloeg zondagochtend op de vlucht in Mechelen en crashte na een achtervolging in Rumst. De wagen belandde in de voortuin van een woning en vloog in brand.

De Nederlander werd opgemerkt door de politie van Mechelen-Willebroek kort voor 5.00 uur. De twintiger reed ter hoogte van het Battelcomplex aan een onaangepaste snelheid. Hierop besloot een politiepatrouille om de man te controleren.

“Maar hij sloeg op de vlucht”, zei de politie afgelopen zondag. Er volgde een achtervolging via de Antwerpsesteenweg in Mechelen en Walem. In Rumst eindigde de achtervolging ter hoogte van het kruispunt met de Lage Vosbergstraat na een aanrijding met een ander voertuig.

In brand

De wagen van de 28-jarige Nederlander werd weggeslingerd, knalde nog tegen een verlichtingspal en ging vervolgens door de tuinomheining van de voortuin van een woning. Het voertuig vatte vuur, een ooggetuige kon de twintiger in veiligheid brengen maar even later ook gearresteerd.

De chauffeur van het aangereden voertuig en de Nederlander zelf liepen lichte verwondingen op en moesten naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Daar werd hij ook verhoord door de politie. Naar verluidt weigerde de man verklaringen af te leggen en werd hij ter beschikking gesteld van het parket.

Aangehouden

In de loop van maandag werd hij voorgeleid bij de Mechelse onderzoeksrechter. “Die besloot om de man aan te houden”, bevestigt het parket maandagavond. “Op basis van vereniging van misdadigers.” De 28-jarige werd overgebracht naar de gevangenis. De man zou beweren dat hij dat niet in het voertuig zat.

Nu vrijdag zal hij voor de raadkamer moeten verschijnen. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of de aanhouding wordt verlengd of niet. Tijdens de achtervolging werden snelheden gehaald van 100 tot 120 kilometer per uur. Of ook het rijbewijs van de Nederlander intussen werd ingetrokken is nog niet bekend.